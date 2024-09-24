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Зеленський досі не домовився про зустріч з Трампом - Reuters

Зеленський досі не домовився про зустріч з Трампом - Reuters

Київ • УНН

 • 15722 перегляди

Президент України Зеленський не зміг домовитися про зустріч з Дональдом Трампом під час візиту до США. Зеленський планував ознайомити кандидатів у президенти США з Планом перемоги України у війні.

Президент України Володимир Зеленський досі не домовився про зустріч з Дональдом Трампом. Раніше в Києві заявили, що Зеленський під час візиту до США хоче ознайомити з Планом перемоги кандидатів у президенти США.  Про це з посиланням на власні джерела пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Як відомо, Зеленський перебуває з робочим візитом у США, куди пін прибув для виступу на 79-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Проте орім цього український президент планував ознайомити лідера Білого дому та кандидатів у президенти США з власним Планом перемоги України у війні 

Попри те, що минулого тижня Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться із Зеленським, поки він буде в країні, за словами людей, близьких до колишнього президента, зустріч не призначена

- пише Reuters. 

Трамп заявив про зустріч із Зеленським наступного тижня19.09.24, 07:32 • 124334 перегляди

У виданні пояснюють, що одразу після прибуття до США Зеленський відвідав збройовий завод у Пенсільванії разом із губернатором-демократом Джошем Шапіро, який є союзником Камали Харріс. Така поведінка українського лідера викликала  обурення деяких соратників Трампа, враховуючи, що візит відбувся під час передвиборчої боротьби.

Нагадаємо

В Офісі президента України заявили, що під час візиту до США, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з кандидатами у президенти США Дональдом Трампом та віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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