Зеленский до сих пор не договорился о встрече с Трампом - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не договорился о встрече с Дональдом Трампом. Ранее в Киеве заявили, что Зеленский во время визита в США хочет ознакомить с Планом победы кандидатов в президенты США. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Как известно, Зеленский находится с рабочим визитом в США, куда он прибыл для выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Однако кроме этого украинский президент планировал ознакомить лидера Белого дома и кандидатов в президенты США с собственным Планом победы Украины в войне

Несмотря на то, что на прошлой неделе Трамп заявил, что «вероятно» встретится с Зеленским, пока он будет в стране, по словам людей, близких к бывшему президенту, встреча не назначена - пишет Reuters.

Трамп заявил о встрече с Зеленским на следующей недели

В издании объясняют, что сразу после прибытия в США Зеленский посетил оружейный завод в Пенсильвании вместе с губернатором-демократом Джошем Шапиро, который является союзником Камалы Харрис. Такое поведение украинского лидера вызвало возмущение некоторых соратников Трампа, учитывая, что визит состоялся во время предвыборной борьбы.

Напомним,

В Офисе президента Украины заявили, что во время визита в США, президент Украины Владимир Зеленский встретится с кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и вице-президентом США Камалой Харрис.