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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский до сих пор не договорился о встрече с Трампом - Reuters

Зеленский до сих пор не договорился о встрече с Трампом - Reuters

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 15:49  •  8615 просмотра

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Президент Украины Зеленский не смог договориться о встрече с Дональдом Трампом во время визита в США. Зеленский планировал ознакомить кандидатов в президенты США с Планом победы Украины в войне.

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не договорился о встрече с Дональдом Трампом. Ранее в Киеве заявили, что Зеленский во время визита в США хочет ознакомить с Планом победы кандидатов в президенты США.  Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Как известно, Зеленский находится с рабочим визитом в США, куда он прибыл для выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Однако кроме этого украинский президент планировал ознакомить лидера Белого дома и кандидатов в президенты США с собственным Планом победы Украины в войне 

Несмотря на то, что на прошлой неделе Трамп заявил, что «вероятно» встретится с Зеленским, пока он будет в стране, по словам людей, близких к бывшему президенту, встреча не назначена

- пишет Reuters. 

Трамп заявил о встрече с Зеленским на следующей недели19 сентября 2024, 04:32 • 124157 просмотров

В издании объясняют, что сразу после прибытия в США Зеленский посетил оружейный завод в Пенсильвании вместе с губернатором-демократом Джошем Шапиро, который является союзником Камалы Харрис. Такое поведение украинского лидера вызвало  возмущение некоторых соратников Трампа, учитывая, что визит состоялся во время предвыборной борьбы.

Напомним,

В Офисе президента Украины заявили, что во время визита в США, президент Украины Владимир Зеленский встретится с кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и вице-президентом США Камалой Харрис.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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