Зеленський призначив голову Чернівецької ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Осачука на посаду очільника Чернівецької Обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі Президента №866/2019 від 22 листопада 2019 року, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Призначити Осачука Сергія Дмитровича головою Чернівецької обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті указу.
Нагадаємо, у понеділок, 25 листопада, в приміщенні Чернівецької обласної державної адміністрації відбудеться представлення нового очільника області.
Як повідомляв УНН, у п'ятницю, 22 листопада, перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов представив нового голову Хмельницької ОДА Дмитра Габінета.