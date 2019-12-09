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Зеленський прибув на "нормандську" зустріч у Єлисейський палац

Зеленський прибув на "нормандську" зустріч у Єлисейський палац

Київ • УНН

 • 19707 перегляди

ПАРИЖ-КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу у Парижі на зустріч "нормандської четвірки", передає кореспондент УНН.

Так, о 16:00 Президент України Володимир Зеленський разом з делегацією прибув до Єлисейського палацу у Парижі на "нормандську" зустріч.

У делегації: помічник Президента України Андрій Єрмак, глава МЗС Вадим Пристайко, глава Офісу Президента Андрій Богдан, глава МВС Арсен Аваков, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель та виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перша за три роки зустріч у нормандському форматі: мир чи стіна

Раніше УНН повідомляв, що сьогодні, 9 грудня, відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії в рамках “нормандського формату” у Парижі. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.

Згідно з графіком, який напередодні був поширений, очікувалося, що о 14:55 Президент прибуде до Єлисейського палацу.

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