Зеленський прибув до Пентагону
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув до Пентагону, передає УНН із посиланням на The Guardian.
Цитата
"Володимир Зеленський прибув до Пентагону. Його привітав міністр оборони США Ллойд Остін", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Як пише видання, лідер сенатської більшості Чак Шумер у розмові з журналістами після зустрічі Зеленського із сенаторами сказав: "Було одне речення, яке підсумовує все, і я його дослівно цитую, пан Зеленський сказав: "Якщо ми не отримаємо допомоги, ми програємо війну".
Байден має привітати українського президента після візиту до Пентагону.
Очікується, що двоє лідерів обговорять додаткову допомогу та фінансування США, які можуть бути надані Україні.
Раніше
Президент України Володимир Зеленський прибув до Конгресу США, де планував виступити. Сьогодні також запланова зустріч українського лідера з президентом США Джо Байденом.