Зеленський: агресивні плани росії ще не розвалилися
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Агресивні плани росії ще не розвалилися. Світ мовчить про захоплення російськими військовими двох атомних станцій. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Joint Expeditionary Force, передає кореспондент УНН.
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“Агресивні плани росії ще не розвалилися й можна зрозуміти чому. Світ мовчить через захоплення російськими військами двох атомних станцій. Ми чуємо слова, цього замало. Вони обстріляли найбільшу атомну станцію в Європі, поставили під загрозу безпеку об'єктів в Чорнобилі”, - розповів Зеленський.
Президент зазначив, що відповіді практично не послідувало та багато компаній не стали йти з російського ринку.
"Яку відповідь вони отримали? Ми вважаємо, що практично ніякої. Багато світових компаній досі не пішли з російського ринку, хоча були запроваджені серйозні санкції", - сказав Зеленський.
Доповнення
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що ситуація, що склалася на захоплених окупантами Запорізькій та Чорнобильській АЕС, явно суперечить одному із семи невід'ємних компонентів ядерної безпеки.
Як стало відомо напередодні, 8 добу Запорізька АЕС перебуває під окупацією російських загарбників, 11 березня на станцію прибуло 11 цивільних осіб із Росатому.
Контекст
4 березня військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС України пожежу ліквідовано.
Майданчик Запорізької АЕС був захоплений російськими окупантами.