Ситуація на захоплених українських АЕС суперечить принципу ядерної безпеки, вважають у МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Ситуація, що склалася на захоплених окупантами Запорізькій та Чорнобильській АЕС, явно суперечить одному із семи невід'ємних компонентів ядерної безпеки. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, пише УНН із посиланням на реліз агентства.
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«Генеральний директор Гроссі знову заявляє, що нинішня ситуація явно суперечить одному з семи невід'ємних компонентів, який свідчить, що «експлуатаційний персонал повинен мати можливість виконувати свої обов'язки щодо забезпечення безпеки та фізичної безпеки та бути спроможним приймати рішення без зайвого тиску», - повідомляють в агенції.
Деталі
Реакція, як повідомляється, була після того, як стало відомо, що близько 400 російських військовослужбовців «постійно знаходяться на майданчику» Запорізької АЕС, а сама станція залишається під контролем командування російських збройних сил.
Як заявили в МАГАТЕ, Гроссі провів 12 березня телефонну розмову з Генеральним директором Росатома Олексієм Ліхачовим, який підтвердив, що «невелика кількість фахівців компанії присутня на Запорізькій АЕС».
Крім того, як повідомив український регулюючий орган, на Чорнобильській АЕС від дня, що передує її взяттю під контроль російськими збройними силами, жодного разу не було проведено зміни персоналу, що налічує 211 осіб технічного складу та співробітників служби охорони.
Раніше
Як стало відомо напередодні, 8 добу Запорізька АЕС перебуває під окупацією російських загарбників, 11 березня на станцію прибуло 11 цивільних осіб із Росатому.
Контекст
4 березня військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС України пожежу ліквідовано.
Майданчик Запорізької АЕС був захоплений російськими окупантами.