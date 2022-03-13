Ситуація на захоплених українських АЕС суперечить принципу ядерної безпеки, вважають у МАГАТЕ

ukru
Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
Ексклюзив
06:08 • 5517 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 64530 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 129091 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 154694 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 205304 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 197934 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 185844 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157461 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118766 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110852 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3 м/с
97 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через годину
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 53995 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 56334 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 49025 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 52773 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 50328 перегляди
Публікації

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 6369 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 209534 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 334144 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 591783 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 533756 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 59322 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 99996 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 127064 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 149625 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 162785 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Ситуація на захоплених українських АЕС суперечить принципу ядерної безпеки, вважають у МАГАТЕ

Ситуація на захоплених українських АЕС суперечить принципу ядерної безпеки, вважають у МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 146392 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Ситуація, що склалася на захоплених окупантами Запорізькій та Чорнобильській АЕС, явно суперечить одному із семи невід'ємних компонентів ядерної безпеки. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, пише УНН із посиланням на реліз агентства.

Цитата

«Генеральний директор Гроссі знову заявляє, що нинішня ситуація явно суперечить одному з семи невід'ємних компонентів, який свідчить, що «експлуатаційний персонал повинен мати можливість виконувати свої обов'язки щодо забезпечення безпеки та фізичної безпеки та бути спроможним приймати рішення без зайвого тиску», - повідомляють в агенції.

Деталі

Реакція, як повідомляється, була після того, як стало відомо, що близько 400 російських військовослужбовців «постійно знаходяться на майданчику» Запорізької АЕС, а сама станція залишається під контролем командування російських збройних сил.

Як заявили в МАГАТЕ, Гроссі провів 12 березня телефонну розмову з Генеральним директором Росатома Олексієм Ліхачовим, який підтвердив, що «невелика кількість фахівців компанії присутня на Запорізькій АЕС».

Крім того, як повідомив український регулюючий орган, на Чорнобильській АЕС від дня, що передує її взяттю під контроль російськими збройними силами, жодного разу не було проведено зміни персоналу, що налічує 211 осіб технічного складу та співробітників служби охорони.

Раніше

Як стало відомо напередодні, 8 добу Запорізька АЕС перебуває під окупацією російських загарбників, 11 березня на станцію прибуло 11 цивільних осіб із Росатому.

Контекст

4 березня військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС України пожежу ліквідовано.

Майданчик Запорізької АЕС був захоплений російськими окупантами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Bitcoin
$84,105.80
Золото
$3,147.30
Tesla
$268.93
Brent
$74.37
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.48
Ethereum
$1,855.46