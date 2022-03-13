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Ситуация на захваченных украинских АЭС противоречит принципу ядерной безопасности, считают в МАГАТЭ

Ситуация на захваченных украинских АЭС противоречит принципу ядерной безопасности, считают в МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 146392 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Ситуация, сложившаяся на захваченных оккупантами Запорожской и Чернобыльской АЭС, явно противоречит одному из семи неотъемлемых компонентов ядерной безопасности. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, пишет УНН со ссылкой на релиз агентства.

Цитата

«Генеральный директор Гросси вновь заявляет, что нынешняя ситуация явно противоречит одному из семи неотъемлемых компонентов, который гласит, что «эксплуатационный персонал должен иметь возможность выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности и физической безопасности и быть в состоянии принимать решения без излишнего давления», - сообщают в агентстве.

Детали

Реакция, как сообщается, последовала после того как стало известно, что около 400 российских военнослужащих «постоянно находятся на площадке» Запорожской АЭС, а сама станция остается под контролем командования российских вооруженных сил.

Как заявили в МАГАТЭ, Гросси провел 12 марта телефонный разговор с Генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым, который подтвердил, что «небольшое число специалистов компании присутствует на Запорожской АЭС».

Кроме того, как сообщил украинский регулирующий орган, на Чернобыльской АЭС со дня, предшествующего ее взятию под контроль российскими вооруженными силами, ни разу не была проведена смена персонала, насчитывающего 211 человек технического состава и сотрудников службы охраны.

Ранее

Как стало известно накануне, 8-е сутки Запорожская АЭС находится под оккупацией российских захватчиков, 11 марта на станцию прибыло 11 гражданских лиц из Росатома.

Контекст

4 марта военными силами Российской Федерации осуществлен обстрел площадки Запорожской АЭС. В результате обстрелов возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силами подразделений ГСЧС Украины пожар ликвидирован.

Площадка Запорожской АЭС была захвачена российскими оккупантами.

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