Зеленский: агрессивные планы россии еще не развалились
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Агрессивные планы России еще не развалились. Мир молчит о захвате российскими военными двух атомных станций. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Joint Expeditionary Force, передает корреспондент УНН.
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“Агрессивные планы россии еще не развалились и можно понять почему. Мир молчит из-за захвата российскими войсками двух атомных станций. Мы слышим слова, этого мало. Они обстреляли крупнейшую атомную станцию в Европе, поставили под угрозу безопасность объектов в Чернобыле”, - рассказал Зеленский.
Президент отметил, что ответа практически не последовало и многие компании не стали уходить с российского рынка.
"Какой ответ они получили? Мы считаем, что практически никакой. Многие мировые компании до сих пор не ушли с российского рынка, хотя были введены серьезные санкции", - сказал Зеленский.
Дополнение
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что ситуация, сложившаяся на захваченных оккупантами Запорожской и Чернобыльской АЭС, явно противоречит одному из семи неотъемлемых компонентов ядерной безопасности.
Как стало известно накануне, 8 сутки Запорожская АЭС находится под оккупацией российских захватчиков, 11 марта на станцию прибыло 11 гражданских лиц из Росатома.
Контекст
4 марта военными силами Российской Федерации осуществлен обстрел площадки Запорожской АЭС. В результате обстрела возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силами подразделений ГСЧС Украины пожар ликвидирован.
Площадка Запорожской АЭС была захвачена русскими оккупантами.