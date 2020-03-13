Зберігаємо спокій: пояснюємо, як правильно мити руки
Київ • УНН
Одна з найпростіших та найефективніших дій для захисту від коронавірусу – миття рук
КИЇВ. 13 березня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я дала ряд рекомендація із захисту від інфекційних захворювань, які дієві і для захисту від коронавірусу. Одна з найважливіших дій – миття рук. УНН пояснює, як це робити у відповідності до рекомендацій медиків.
Загальні рекомендації:
• руки обов’язково мити з милом;
• тривалість процедури — 20–40 с;
• вода має бути теплою (комфортної температури), а не холодною чи гарячою;
• обов’язкова процедура, якщо руки видимо забруднені, після приходу з вулиці, перед прийомом їжі, після відвідування туалету, якщо відсутній антисептик для рук.
Детальна інструкція:
1. Ретельно змочить руки водою комфортної температури;
2. Видавіть на руки рідке мило чи візьміть кускове мило та ретельно спіньте його, для цього потріть долоні одна об одну;
3. Потріть правою долонею поверхню лівої з переплетеними пальцями і навпаки;
4. Потріть руки долоня об долоню з переплетеними пальцями;
5. Зачепіть між собою пальці рук та потріть їх;
6. Ретельно вимийте великі пальці обох рук;
7. Потріть долоні пальцями по колу;
8. Змийте мило водою;
9. Витріть руки одноразовим рушником;
10. Закрийте кран за допомогою цього рушника.
Ваші руки чисті!
Додатково, або ж за неможливості вимити руки з милом, слід обробляти руки антисептичними засобами.
Обробка рук спиртовмісним антисептиком:
• спиртовмісний антисептик для рук — розчин із вмістом спирту 60–80% або із 2% хлоргексидину (інші засоби, що реалізують як "антисептик для рук", наприклад, настій ромашки або розчини із 40% вмістом спирту, не є такими);
• антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук (в середньому на одну обробку слід використовувати 3 мл розчину, а це 24–27 "пшиків" кишеньковим диспенсером, тому рекомендовано його просто наливати в долоню);
• тривалість обробки — близько 30 с;
• особливу увагу приділіть нігтям (там накопичується найбільше бруду).
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