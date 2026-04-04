Завтра в Україні світло вимикати не планують
Київ • УНН
Укренерго не планує обмежувати споживання електроенергії в неділю. Громадян просять вмикати потужні прилади в період з 11:00 до 16:00.
Завтра, 5 квітня, в Україні день зі світлом - графіки запроваджувати не планують, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, в неділю, застосування заходів обмеження споживання не планується
В Укренерго закликали користуватись потужними електроприладами з 11:00 до 16:00.
