Завтра рух буде заблоковано в обох напрямках: на пункт пропуску “Ягодин - Дорогуськ” прямують фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції
Київ • УНН
Через страйк місцевих фермерів у неділю в пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ між Польщею та Україною буде заблоковано рух вантажівок в обох напрямках. До масштабної акції протесту долучаться фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції.
Завтра через страйк місцевих фермерів у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" буде заблоковано рух вантажних автомобілів в обох напрямках, передає УНН із посиланням на Держмитслужбу.
"У неділю, 18 лютого, очікується повне блокування руху для вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Для цього до польсько-українського кордону прямують фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції, які мають намір взяти участь у масштабній акції протесту", - йдеться у повідомленні.
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У Держмитслужбі закликали врахувати зазначену інформацію під час планування своїх поїздок.
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Станом на сьогодні черга на вʼїзд у п/п "Ягодин-Дорогуськ" складає 550 вантажівок, в електронній черзі на виїзд очікує 820 транспортних засобів.
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