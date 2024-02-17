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Завтра рух буде заблоковано в обох напрямках: на пункт пропуску “Ягодин - Дорогуськ” прямують фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції

Завтра рух буде заблоковано в обох напрямках: на пункт пропуску “Ягодин - Дорогуськ” прямують фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції

Київ • УНН

 • 40288 перегляди

Через страйк місцевих фермерів у неділю в пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ між Польщею та Україною буде заблоковано рух вантажівок в обох напрямках. До масштабної акції протесту долучаться фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції.

Завтра через страйк місцевих фермерів у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" буде заблоковано рух вантажних автомобілів в обох напрямках, передає УНН із посиланням на Держмитслужбу.

"У неділю, 18 лютого, очікується повне блокування руху для вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Для цього до польсько-українського кордону прямують фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції, які мають намір взяти участь у масштабній акції протесту", - йдеться у повідомленні.

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У Держмитслужбі закликали врахувати зазначену інформацію під час планування своїх поїздок.

Додамо

Станом на сьогодні черга на вʼїзд у п/п "Ягодин-Дорогуськ" складає 550 вантажівок, в електронній черзі на виїзд очікує 820 транспортних засобів.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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