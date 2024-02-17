Завтра движение будет заблокировано в обоих направлениях: на пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" направляются фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции

Завтра из-за забастовки местных фермеров в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" будет заблокировано движение грузовых автомобилей в обоих направлениях, передает УНН со ссылкой на Гостаможслужбу.

"В воскресенье, 18 февраля, ожидается полное блокирование движения для грузовых транспортных средств в обоих направлениях. Для этого к польско-украинской границе направляются фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции, которые намерены принять участие в масштабной акции протеста", - говорится в сообщении.

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В Гостаможслужбе призвали учесть указанную информацию при планировании своих поездок.

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По состоянию на сегодня очередь на въезд в п/п "Ягодин-Дорогуск" составляет 550 грузовиков, в электронной очереди на выезд ожидает 820 транспортных средств.

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