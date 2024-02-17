Завтра движение будет заблокировано в обоих направлениях: на пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" направляются фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции
Из-за забастовки местных фермеров в воскресенье в пункте пропуска Ягодин-Дорогуск между Польшей и Украиной будет заблокировано движение грузовиков в обоих направлениях. К масштабной акции протеста присоединятся фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции.
У границы с Молдовой: в Одесской области пограничники заметили стаю волков
Пограничники в Одесской области заметили стаю волков вблизи молдавской границы с помощью средств наблюдения.
Проинформировал о первоочередных оборонных потребностях Украины: в Мюнхене Зеленский встретился с делегацией Сената США
Президент Зеленский поблагодарил сенаторов США за двухпартийную поддержку Украины и обсудил с ними приоритетные оборонные потребности.
Не приближайтесь к диким и бездомным животным: в Украине резко распространяется бешенство
В Украине лиса напала на женщину, которая гуляла с двумя детьми, что свидетельствует о росте случаев бешенства среди диких животных из-за запрета охоты во время войны.
Спецназовцы ГУР неделю держали оборону последней дороги из Авдеевки, обеспечивая эвакуационный коридор
Украинские спецназовцы в течение недели обеспечивали безопасность эвакуационного коридора из Авдеевки, защищая последнюю дорогу из города от наступления российских войск.
Пообещали удерживать активы рф и осудили поставки оружия Северной Кореей москве: главы МИД G7 сделали заявление в поддержку Украины
Министры иностранных дел G7 опубликовали совместное заявление, в котором осудили российскую агрессию в Украине, поставки Северной Кореей оружия москве и призвали Иран прекратить помощь российским военным.
Президент Чехии "нашел" для Украины 800 тыс. снарядов различного калибра
Чешская Республика может поставить Украине 500 000 155-мм и 300 000 122-мм артиллерийских снарядов из третьих стран в течение нескольких недель, если она обеспечит необходимое финансирование.
рф сбросила на Купянск по меньшей мере пять авиабомб: известно как минимум о пяти раненых
Российская армия атаковала Купянск, сбросив по меньшей мере пять бомб на город, ранив пять человек. По состоянию на сейчас спасатели деблокировали из-под завалов женщину, она получила ранения. Под завалами находятся еще люди.
Смерть Навального: семье отказываются отдавать тело политика, а в морге говорят - его туда не доставляли
российские следователи не передадут тело Алексея Навального его родственникам до завершения следствия, несмотря на предыдущие заявления о том, что следствие уже завершено, а его адвокатам и матери отказано в доступе к телу в морге.
Оккупанты перебрасывают танки на север оккупированного Крыма
По сообщению Telegram-канала, в оккупированном Крыму были замечены танки, которые двигались из Севастополя через Симферополь и далее на север, информация об этом была передана украинским вооруженным силам.