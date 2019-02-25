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23 березня, 12:58 • 166809 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 428779 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 419712 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

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Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 411812 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 303737 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 251537 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

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Завтра Київ засипатиме мокрим снігом

Завтра Київ засипатиме мокрим снігом

Київ • УНН

 • 9232 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Завтра, 26 лютого, у столиці вдень очікується невеликий дощ із мокрим снігом. Про це поінформували в Українському гідрометцентрі, передає УНН.

Завтра, за прогнозом синоптиків, також буде хмарно, вночі без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

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Така ж погода утримуватиметься останніми днями лютого: мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с (у четвер місцями пориви 15-20 м/с), температура 27 лютого – 1-3° тепла, 28 лютого – 5-7° тепла.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на перший день весни.

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