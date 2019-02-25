Завтра Київ засипатиме мокрим снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Завтра, 26 лютого, у столиці вдень очікується невеликий дощ із мокрим снігом. Про це поінформували в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
Завтра, за прогнозом синоптиків, також буде хмарно, вночі без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.
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Така ж погода утримуватиметься останніми днями лютого: мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с (у четвер місцями пориви 15-20 м/с), температура 27 лютого – 1-3° тепла, 28 лютого – 5-7° тепла.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на перший день весни.