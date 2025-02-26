Затримано трьох агентів фсб, які шпигували за військовими об'єктами та коригували ракетні удари
Київ • УНН
Контррозвідка викрила трьох російських агентів, які збирали дані про військові об'єкти у Київській, Харківській та Львівській областях. Шпигуни коригували ракетні удари та відстежували аеродроми, командні пункти й ремонтні заводи.
Пріоритетними цілями для збору інформації на користь ворога, були військові аеродроми, запасні командні пункти та навчальні центри українських воїнів.
Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
Деталі
За результатами спецоперації затримано трьох російських агентів, які виконували низку завдань для фсб, у тому числі коригували ракетні удари по локаціях Сил оборони, на таериторіях декількох областей.
Як зазначається, пріоритетними цілями шпигунів були військові аеродроми, запасні командні пункти та навчальні центри українських захисників, а також заводи з ремонту бронетехніки та БпЛА.
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Усі вони були розосереджені по 3-х регіонах України. за даними СБУ, йдеться про Київську, Харківську та Львівську області.
Колаборанти мали спільного російського куратора – кадрового співробітника управління фсб по чорноморському флоту рф. Його особу вже встановлено кіберфахівцями, передає СБУ.
Згідно з даними слідства, одного з агентів російський куратор "відрядив" до Львова.
Для збору розвідданих зрадник влаштувався експедитором до місцевої будівельної фірми, яка виконувала підряди для військових частин.
Інший фігурант – мешканець Київщини, який їздив по регіону, де намагався виявити основні та оперативні аеродроми з бойовою авіацією ЗСУ.
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Ще один зрадник – мешканець Харкова.
Зрадник відслідковував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони у прифронтовому місті; "втемну" розпитував у своїх знайомих про місцеві підприємства, що відновлюють бойові характеристики української військової техніки.
Служба безпеки своєчасно викрила всіх трьох агентів, задокументувала їхні злочини і затримала "на гарячому", коли кожен з них проводив дорозвідку поблизу потенційних цілей̆.
Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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