Задержаны три агента ФСБ, которые шпионили за военными объектами и корректировали ракетные удары
Киев • УНН
Контрразведка разоблачила трех российских агентов, которые собирали данные о военных объектах в Киевской, Харьковской и Львовской областях. Шпионы корректировали ракетные удары и отслеживали аэродромы, командные пункты и ремонтные заводы.
Приоритетными целями для сбора информации в пользу врага, были военные аэродромы, запасные командные пункты и учебные центры украинских воинов.
Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
По результатам спецоперации задержаны три российских агента, которые выполняли ряд задач для фсб, в том числе корректировали ракетные удары по локациям Сил обороны, на территориях нескольких областей.
Как отмечается, приоритетными целями шпионов были военные аэродромы, запасные командные пункты и учебные центры украинских защитников, а также заводы по ремонту бронетехники и БПЛА.
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Все они были рассредоточены по 3-м регионам Украины. по данным СБУ, речь идет о Киевской, Харьковской и Львовской областях.
Коллаборационисты имели общего российского куратора - кадрового сотрудника управления фсб по черноморскому флоту рф. Его личность уже установлена киберспециалистами, передает СБУ.
Согласно данным следствия, одного из агентов российский куратор «откомандировал» во Львов.
Для сбора разведданных предатель устроился экспедитором в местную строительную фирму, которая выполняла подряды для воинских частей.
Другой фигурант - житель Киевской области, который ездил по региону, где пытался выявить основные и оперативные аэродромы с боевой авиацией ВСУ.
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Еще один предатель - житель Харькова.
Предатель отслеживал места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны в прифронтовом городе; «втемную» расспрашивал у своих знакомых о местных предприятиях, восстанавливающих боевые характеристики украинской военной техники.
Служба безопасности своевременно разоблачила всех трех агентов, задокументировала их преступления и задержала «на горячем», когда каждый из них проводил доразведку вблизи потенциальных целей̆.
Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
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