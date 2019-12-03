Затриманим за вбивство 3-річного хлопчика оголосили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Затриманим за вбивство трьохрічного хлопчика у центрі столиці оголосили про підозру. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
"Затриманим за вбивство трьохрічного хлопчика оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення", - додали у відділі комунікації.
Вказано, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, 2 грудня правоохоронці затримали двох чоловіків, яких обґрунтовано підозрюють у вбивстві трьохрічної дитини, що сталося ввечері 1 грудня на перетині вулиць Льва Толстого і Тарасівська.
Пізніше стало відомо, що затримані молоді люди віком 18 та 19 років.