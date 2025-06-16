Зараз важливо щоб Євросоюз міг демонструвати свою здатність виконувати обіцяне: Зеленський про членство України в ЄС

Україна виконала все, що було необхідно в контексті перемовин щодо членства в ЄС. Зараз важливо щоб Євросоюз міг демонструвати свою здатність виконувати обіцяне. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, передає УНН.

Ми розраховуємо на підтримку Австрії у питаннях загально-європейських. Для обох наших країн Євросоюз має значення. Україна виконала все, що було необхідно в контексті перемовин щодо членства. Саме зараз важливо щоб Євросоюз міг демонструвати свою здатність виконувати обіцяне - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна буде вдячна Австрії за підтримку в питанні про затвердження кластерів та прогресу у перемовинах щодо вступу України в ЄС.

Балтійські країни виступили із заявою на підтримку членства України в ЄС і НАТО

Доповнення

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прагне докласти всіх зусиль, аби завадити вступу України в Європейський Союз. Орбан виправдовує це "турботою" про угорські інтереси.