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Зараз важливо щоб Євросоюз міг демонструвати свою здатність виконувати обіцяне: Зеленський про членство України в ЄС

Київ • УНН

 • 646 перегляди

Україна виконала всі умови для перемовин щодо членства в ЄС, тому важливо, щоб Євросоюз продемонстрував здатність виконувати обіцянки.

Зараз важливо щоб Євросоюз міг демонструвати свою здатність виконувати обіцяне: Зеленський про членство України в ЄС

Україна виконала все, що було необхідно в контексті перемовин щодо членства в ЄС. Зараз важливо щоб Євросоюз міг демонструвати свою здатність виконувати обіцяне. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, передає УНН.

Ми розраховуємо на підтримку Австрії у питаннях загально-європейських. Для обох наших країн Євросоюз має значення. Україна виконала все, що було необхідно в контексті перемовин щодо членства. Саме зараз важливо щоб Євросоюз міг демонструвати свою здатність виконувати обіцяне

- заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна буде вдячна Австрії за підтримку в питанні про затвердження кластерів та прогресу у перемовинах щодо вступу України в ЄС.

Балтійські країни виступили із заявою на підтримку членства України в ЄС і НАТО07.06.25, 09:58 • 4144 перегляди

Доповнення

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прагне докласти всіх зусиль, аби завадити вступу України в Європейський Союз. Орбан виправдовує це "турботою" про угорські інтереси.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Александер ван дер Беллен
Австрія
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Угорщина
Віктор Орбан
Tesla
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