Сейчас важно, чтобы Евросоюз мог демонстрировать свою способность выполнять обещанное: Зеленский о членстве Украины в ЕС

Украина выполнила все, что было необходимо в контексте переговоров о членстве в ЕС. Сейчас важно, чтобы Евросоюз мог демонстрировать свою способность выполнять обещанное. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает УНН.

Мы рассчитываем на поддержку Австрии в вопросах общеевропейских. Для обеих наших стран Евросоюз имеет значение. Украина выполнила все, что было необходимо в контексте переговоров о членстве. Именно сейчас важно, чтобы Евросоюз мог демонстрировать свою способность выполнять обещанное