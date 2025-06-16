Сейчас важно, чтобы Евросоюз мог демонстрировать свою способность выполнять обещанное: Зеленский о членстве Украины в ЕС
Киев • УНН
Украина выполнила все условия для переговоров о членстве в ЕС, поэтому важно, чтобы Евросоюз продемонстрировал способность выполнять обещания.
Украина выполнила все, что было необходимо в контексте переговоров о членстве в ЕС. Сейчас важно, чтобы Евросоюз мог демонстрировать свою способность выполнять обещанное. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает УНН.
Мы рассчитываем на поддержку Австрии в вопросах общеевропейских. Для обеих наших стран Евросоюз имеет значение. Украина выполнила все, что было необходимо в контексте переговоров о членстве. Именно сейчас важно, чтобы Евросоюз мог демонстрировать свою способность выполнять обещанное
Президент отметил, что Украина будет благодарна Австрии за поддержку в вопросе об утверждении кластеров и прогрессе в переговорах о вступлении Украины в ЕС.
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