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Сейчас важно, чтобы Евросоюз мог демонстрировать свою способность выполнять обещанное: Зеленский о членстве Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Украина выполнила все условия для переговоров о членстве в ЕС, поэтому важно, чтобы Евросоюз продемонстрировал способность выполнять обещания.

Сейчас важно, чтобы Евросоюз мог демонстрировать свою способность выполнять обещанное: Зеленский о членстве Украины в ЕС

Украина выполнила все, что было необходимо в контексте переговоров о членстве в ЕС. Сейчас важно, чтобы Евросоюз мог демонстрировать свою способность выполнять обещанное. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает УНН.

Мы рассчитываем на поддержку Австрии в вопросах общеевропейских. Для обеих наших стран Евросоюз имеет значение. Украина выполнила все, что было необходимо в контексте переговоров о членстве. Именно сейчас важно, чтобы Евросоюз мог демонстрировать свою способность выполнять обещанное

- заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина будет благодарна Австрии за поддержку в вопросе об утверждении кластеров и прогрессе в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Страны Балтии выступили с заявлением в поддержку членства Украины в ЕС и НАТО07.06.25, 09:58 • 4144 просмотра

Дополнение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стремится приложить все усилия, чтобы помешать вступлению Украины в Европейский Союз. Орбан оправдывает это "заботой" о венгерских интересах.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Александр Ван дер Беллен
Австрия
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Венгрия
Виктор Орбан
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