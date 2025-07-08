Запорізька область: понад півтисячі ударів за добу, руйнування та поранені

Упродовж доби 7 липня у Запорізькій області надійшло 64 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, автомобілів, гаражів, адміністративних будівель. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

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За його словами, війська рф здійснили 5 авіаційних ударів по Камʼянському, Гуляйполю, Малій Токмачці та Новоданилівці. Крім того:

337 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Балабине, Малокатеринівку, Нижню Хортицю, Степове, Кам'янське, Гуляйполе, Добропілля, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

8 обстрілів із РСЗВ накрили Степове, Гуляйполе, Малу Токмачку та Щербаки.

153 артилерійські удари завдано по території Степового, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новопавлівки.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 503 удари по 13 населених пунктах Запорізької області", - резюмував Федоров.

Нагадаємо

Напередодні ворог завдав масованої атаки по Запоріжжю. Було поранено 20 громадян віком від 19 до 84 років.

Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у коментарі УНН уточнив, що внаслідок удару по ТЦК та СП у Запоріжжі поранень зазнали 11 військовослужбовців.

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