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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Запорізька область: понад півтисячі ударів за добу, руйнування та поранені

Київ • УНН

 • 541 перегляди

7 липня Запорізька область зазнала 503 ударів по 13 населених пунктах, що призвело до 64 повідомлень про руйнування. Серед них 5 авіаударів, 337 атак БпЛА, 8 обстрілів з РСЗВ та 153 артилерійські удари.

Запорізька область: понад півтисячі ударів за добу, руйнування та поранені

Упродовж доби 7 липня у Запорізькій області надійшло 64 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, автомобілів, гаражів, адміністративних будівель. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, війська рф здійснили 5 авіаційних ударів по Камʼянському, Гуляйполю, Малій Токмачці та Новоданилівці. Крім того:

  • 337 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Балабине, Малокатеринівку, Нижню Хортицю, Степове, Кам'янське, Гуляйполе, Добропілля, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
    • 8 обстрілів із РСЗВ накрили Степове, Гуляйполе, Малу Токмачку та Щербаки.
      • 153 артилерійські удари завдано по території Степового, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новопавлівки.

        "Загалом упродовж доби окупанти завдали 503 удари по 13 населених пунктах Запорізької області", - резюмував Федоров.

        Нагадаємо

        Напередодні ворог завдав масованої атаки по Запоріжжю. Було поранено 20 громадян віком від 19 до 84 років.

        Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у коментарі УНН уточнив, що внаслідок удару по ТЦК та СП у Запоріжжі поранень зазнали 11 військовослужбовців.

        Атака рф на Запоріжжя: є влучання у житлові будинки та університет07.07.25, 11:21 • 1037 переглядiв

        Вадим Хлюдзинський

        Вадим Хлюдзинський

        Війна
        Запорізька область
        Збройні сили України
        Україна
        Запоріжжя
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