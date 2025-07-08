Запорожская область: более полутысячи ударов за сутки, разрушения и раненые
Киев • УНН
7 июля Запорожская область подверглась 503 ударам по 13 населенным пунктам, что привело к 64 сообщениям о разрушениях. Среди них 5 авиаударов, 337 атак БПЛА, 8 обстрелов из РСЗО и 153 артиллерийских удара.
В течение суток 7 июля в Запорожской области поступило 64 сообщения о разрушениях квартир, частных домов, автомобилей, гаражей, административных зданий. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Подробности
По его словам, войска РФ совершили 5 авиационных ударов по Каменскому, Гуляйполю, Малой Токмачке и Новоданиловке. Кроме того:
- 337 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Балабино, Малокатериновку, Нижнюю Хортицу, Степное, Каменское, Гуляйполе, Доброполье, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.
- 8 обстрелов из РСЗО накрыли Степное, Гуляйполе, Малую Токмачку и Щербаки.
- 153 артиллерийских удара нанесены по территории Степного, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новопавловки.
"Всего в течение суток оккупанты нанесли 503 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области", - резюмировал Федоров.
Напомним
Накануне враг нанес массированную атаку по Запорожью. Были ранены 20 граждан в возрасте от 19 до 84 лет.
Представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в комментарии УНН уточнил, что в результате удара по ТЦК и СП в Запорожье ранения получили 11 военнослужащих.
Атака РФ на Запорожье: есть попадания в жилые дома и университет07.07.25, 11:21 • 1033 просмотра