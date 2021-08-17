"Закулісся" евакуації з Кабулу: у МЗС повідомили про тонкощі процесу

Так, раніше сьогодні у МЗС заявили, що евакуація українців може розпочатися лише тоді, коли будуть створені для цього безпечні умови. УНН поцікавилось, яких саме умов чекає Україна.



Цитата

“Ми чекаємо збору тих громадян, які готові на даний момент прибути до Кабульського аеропорту, ми чекаємо усіх clearances (дозволів — ред.) на виліт наших літаків, ми чекаємо на забезпечення пальним нашого літака, і ще купа поточних речей, якими ми займаємось у режимі нон-стоп”, — сказав Єнін.

“Я б хотів сказати, що слово „чекати“ некоректне до цього процесу, тому що ніхто не спить, ані в центрі, ані в наших посольствах чи в Ісламабаді чи в Душанбе. Вся дипломатична служба зараз зорієнтована на сприянні якомога швидшої евакуації”, - зазначив він.

Деталі

Зі слів заступника міністра, МЗС наразі працює з американськими та європейськими партнерами. Сторони по можливості допомагають, так само як і Україна отримує зустрічні прохання від іноземних партнерів: зокрема, забрати ту чи іншу особу чи сім’ю у разі організації евакуаційного рейсу силами української сторони.

Тонкощі логістики

Дипломат також розповів, як українські дипустанови допомагають організувати логістику усіх охочих українських громадян до місць евакуації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уже 153 українці готові евакуюватися з Афганістану: хто серед охочих



“На сьогоднішній день ми перебуваємо в контакті з усіма громадянами України та членами їх сімей, які звернулись до нас з проханням про негайну евакуацію. Проблемою є те, що всі вони проживають, працюють, переховуються в різних містах, різних регіонах, деякі з яких є досить віддаленими від Кабулу. Безпекова ситуація постійно змінюється, і, безумовно, кожній людині, яка звертається до нас, ми надаємо базові безпекові рекомендації з урахуванням того, що ми більш широко розуміємо поточний контекст”, — зазначив співрозмовник УНН.

З його слів, МЗС паралельно працює одразу над декількома механізмами евакуації громадян, як з використанням українських літаків, так і партнерів, які пропонують надати Україні свої логістичні можливості.

“Ми працюємо з нашими усіма і центрально-азійськими, і європейськими, і американськими партнерами. Хтось пропонує нам місце в літаку, хтось пропонує дозаправку з урахуванням суворих обмежень пального, зокрема в аеропорту Кабула. Тобто, нам часто потрібна дозаправка максимально близько до території Афганістану з тим, щоб хочаб вилетіти звідти, а потім дозаправитись. Хтось пропонує безпечні зелені коридори, скажімо так, сухопутним шляхом, тощо. Хтось допомагає організувати охорону чи конвой для окремих категорій громадян, чиїй безпеці загрожує щось надзвичайне”, — розповів Єнін.

“Я не хочу розголошувати деталі, хто де знаходиться, але більшу частину цих людей ми плануємо евакуювати вже першими рейсами”, — додав він.

Що було раніше

Раніше сьогодні секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Україна 17 серпня має відправити літак для евакуації українців та громадян інших країн з Афганістану.



Додамо

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.



В аеропорту Кабулу припинили літати комерційні рейси. Напередодні в аеропорту спостерігався хаос через натовп охочих покинути країну.



У зв’язку з напруженою обстановкою в аеропорту 16 серпня евакуація була тимчасово припинена, але пізніше відновилася.



Так, у ніч на 17 серпня американські військово-повітряні сили безпечно евакуювали близько 640 афганців з Кабулу на вантажному літаку.

Евакуація українців з Кабулу

16 серпня Президент Володимир Зеленський заявив, що з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб.

За даними МЗС, йдеться про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім малі діти. Відомо, що українців на борту було 8.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив після цього, що в Афганістані знаходиться ще один український борт, який має евакуювати наших громадян з країни. Однак він не може вилетіти через складну ситуацію в аеропорту Кабулу.