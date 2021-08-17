"Закулисье" эвакуации из Кабула: в МИД сообщили о тонкостях процесса

Так, ранее сегодня в МИД заявили, что эвакуация украинцев может начаться только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия. УНН поинтересовалось, каких именно условиях ждет Украина.



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“Мы ждем сбора тех граждан, которые готовы на данный момент прибыть в Кабульский аэропорт, мы ждем всех clearances (разрешений — ред.) на вылет наших самолетов, мы ждем обеспечения топливом нашего самолета, и еще куча текущих вещей, которыми мы занимаемся в режиме нон-стоп”, — сказал Енин.

“Я бы хотел сказать, что слово „ждать“ некорректное к этому процессу, потому что никто не спит, ни в центре, ни в наших посольствах или в Исламабаде или в Душанбе. Вся дипломатическая служба сейчас ориентирована на содействие скорейшей эвакуации”, — отметил он.

Детали

По словам замминистра, МИД сейчас работает с американскими и европейскими партнерами. Стороны по возможности помогают, так же как и Украина получает встречные просьбы от иностранных партнеров: в частности, убрать то или иное лицо или семью в случае организации эвакуационного рейса силами украинской стороны.

Тонкости логистики

Дипломат также рассказал, как украинские диппредставительства помогают организовать логистику всех желающих украинских граждан к местам эвакуации.

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“На сегодняшний день мы находимся в контакте со всеми гражданами Украины и членами их семей, которые обратились к нам с просьбой о немедленной эвакуации. Проблема в том, что все они проживают, работают, скрываются в разных городах, разных регионах, некоторые из которых достаточно удаленные от Кабула. Ситуация с безопасностью постоянно меняется, и, безусловно, каждому человеку, который обращается к нам, мы предоставляем базовые вопросы безопасности рекомендации с учетом того, что мы более широко понимаем актуальный контекст”, — отметил собеседник УНН.

По его словам, МИД параллельно работает сразу над несколькими механизмами эвакуации граждан, как с использованием украинских самолетов, так и партнеров, которые предлагают предоставить Украине свои логистические возможности.

“Мы работаем с нашими всеми и центрально-азиатскими, и европейскими, и американскими партнерами. Кто-то предлагает нам место в самолете, кто-то предлагает дозаправку с учетом строгих ограничений горючего, в частности в аэропорту Кабула. То есть, нам часто требуется дозаправка максимально близко к территории Афганистана с тем, чтобы хотя бы вылететь оттуда, а потом дозаправиться. Кто-то предлагает безопасные зеленые коридоры, скажем так, сухопутным путем, и тому подобное. Кто-то помогает организовать охрану или конвой для отдельных категорий граждан, чьей безопасности угрожает что-то чрезвычайное”, — рассказал Енин.

“Я не хочу разглашать детали, кто где находится, но большую часть этих людей мы планируем эвакуировать уже первыми рейсами”, — добавил он.

Что было раньше

Ранее сегодня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина 17 августа должна отправить самолет для эвакуации украинцев и граждан других стран из Афганистана.



Добавим

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.



В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы. Накануне в аэропорту наблюдался хаос из-за толпы желающих покинуть страну.



В связи с напряженной обстановкой в аэропорту 16 августа эвакуация была временно приостановлена, но позже возобновилась.



Так, в ночь на 17 августа американские военно-воздушные силы безопасно эвакуировали около 640 афганцев из Кабула на грузовом самолете.

Эвакуация украинцев из Кабула

16 августа Президент Владимир Зеленський заявил, что из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек.

По данным МИД, речь идет о 79 гражданах Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинцев на борту было 8.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил после этого, что в Афганистане находится еще один украинский борт, который должен эвакуировать наших граждан из страны. Однако он не может вылететь из-за сложной ситуации в аэропорту Кабула.