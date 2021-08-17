"Закулисье" эвакуации из Кабула: в МИД сообщили о тонкостях процесса

ukru
Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 35662 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 133833 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 137399 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 200157 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 236176 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 142097 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 133591 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 213871 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125619 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 184976 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

3 марта, 02:46 • 139647 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

3 марта, 03:21 • 151344 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

3 марта, 05:01 • 143562 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

08:22 • 114644 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 121240 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 236173 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 213868 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 371069 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 337580 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 321601 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 44281 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 121241 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 110161 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 200155 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 147796 просмотра
Актуальное
"Закулисье" эвакуации из Кабула: в МИД сообщили о тонкостях процесса

"Закулисье" эвакуации из Кабула: в МИД сообщили о тонкостях процесса

Киев  •  УНН

 • 31909 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Для того, чтобы отправить самолет из Кабула, Украина ожидает сбора граждан, которые готовы прибыть в аэропорт, а также соответствующих разрешений. Об этом УНН рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Так, ранее сегодня в МИД заявили, что эвакуация украинцев может начаться только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия. УНН поинтересовалось, каких именно условиях ждет Украина.

Цитата

“Мы ждем сбора тех граждан, которые готовы на данный момент прибыть в Кабульский аэропорт, мы ждем всех clearances (разрешений — ред.) на вылет наших самолетов, мы ждем обеспечения топливом нашего самолета, и еще куча текущих вещей, которыми мы занимаемся в режиме нон-стоп”, — сказал Енин.

“Я бы хотел сказать, что слово „ждать“ некорректное к этому процессу, потому что никто не спит, ни в центре, ни в наших посольствах или в Исламабаде или в Душанбе. Вся дипломатическая служба сейчас ориентирована на содействие скорейшей эвакуации”, — отметил он.

Детали

По словам замминистра, МИД сейчас работает с американскими и европейскими партнерами. Стороны по возможности помогают, так же как и Украина получает встречные просьбы от иностранных партнеров: в частности, убрать то или иное лицо или семью в случае организации эвакуационного рейса силами украинской стороны.

Тонкости логистики

Дипломат также рассказал, как украинские диппредставительства помогают организовать логистику всех желающих украинских граждан к местам эвакуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уже 153 украинца готовы эвакуироваться из Афганистана: кто среди желающих

“На сегодняшний день мы находимся в контакте со всеми гражданами Украины и членами их семей, которые обратились к нам с просьбой о немедленной эвакуации. Проблема в том, что все они проживают, работают, скрываются в разных городах, разных регионах, некоторые из которых достаточно удаленные от Кабула. Ситуация с безопасностью постоянно меняется, и, безусловно, каждому человеку, который обращается к нам, мы предоставляем базовые вопросы безопасности рекомендации с учетом того, что мы более широко понимаем актуальный контекст”, — отметил собеседник УНН.

По его словам, МИД параллельно работает сразу над несколькими механизмами эвакуации граждан, как с использованием украинских самолетов, так и партнеров, которые предлагают предоставить Украине свои логистические возможности.

“Мы работаем с нашими всеми и центрально-азиатскими, и европейскими, и американскими партнерами. Кто-то предлагает нам место в самолете, кто-то предлагает дозаправку с учетом строгих ограничений горючего, в частности в аэропорту Кабула. То есть, нам часто требуется дозаправка максимально близко к территории Афганистана с тем, чтобы хотя бы вылететь оттуда, а потом дозаправиться. Кто-то предлагает безопасные зеленые коридоры, скажем так, сухопутным путем, и тому подобное. Кто-то помогает организовать охрану или конвой для отдельных категорий граждан, чьей безопасности угрожает что-то чрезвычайное”, — рассказал Енин.

“Я не хочу разглашать детали, кто где находится, но большую часть этих людей мы планируем эвакуировать уже первыми рейсами”, — добавил он.

Что было раньше

Ранее сегодня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина 17 августа должна отправить самолет для эвакуации украинцев и граждан других стран из Афганистана.

Добавим

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.

В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы. Накануне в аэропорту наблюдался хаос из-за толпы желающих покинуть страну.

В связи с напряженной обстановкой в аэропорту 16 августа эвакуация была временно приостановлена, но позже возобновилась.

Так, в ночь на 17 августа американские военно-воздушные силы безопасно эвакуировали около 640 афганцев из Кабула на грузовом самолете.

Эвакуация украинцев из Кабула

16 августа Президент Владимир Зеленський заявил, что из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек.

По данным МИД, речь идет о 79 гражданах Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинцев на борту было 8.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил после этого, что в Афганистане находится еще один украинский борт, который должен эвакуировать наших граждан из страны. Однако он не может вылететь из-за сложной ситуации в аэропорту Кабула.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы