Протистояння Банкової і Конституційного суда, порушення "режиму тиші" на Донбасі - головні події доби

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський пропонує повністю звільнити склад КСУ, реєстр електронних декларацій відновив свою роботу, а українська делегація у ТКГ повідомила про обстріли на Донбасі, в результаті яких поранено двох військових. Про ці та інші новини вечора 29 та ночі 30 жовтня повідомляє УНН.

Рішення КСУ та відповідь РНБО

Ввечері РНБО провело термінове закрите засідання через рішення Конституційного Суду. В результаті засідання, було ухвалено Радою нацбезпеки і оборони було ухвалено рішення:

1) для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства Кабінет Міністрів має невідкладно вжити заходів щодо ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

2) уряд має вирішити питання безпосереднього автоматизованого доступу НАЗК до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних;

3) Президенту було рекомендовано вирішити питання щодо підготовки та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про відновлення доброчесності конституційного судочинства в інтересах народу України та визначення його як невідкладного

Сам Зеленський пізно ввечері ввів у дію рішення РНБО щодо відновлення довіри до конституційного судочинства.

Вже згодом у НАЗК відновив роботу реєстр декларацій.

Посеред ночі на сайті Верховної Ради з’явився проект закону, в якому Зеленський пропонує повністю звільнити склад КСУ.

Своєю чергою, ввечері Державне бюро розслідувань викликало Голову КСУ Олександра Тупицького для допиту на 2 листопада.

Смерть мера Новгород-Сіверського

У Чернігівській області від коронавірусної інфекції помер міський голова Новгород-Сіверського Олег Бондаренко. Як повідомили у громадяньскій мережі “ОПОРА”, він був лідером перегонів.

Інформація щодо повторного проведення виборів наразі відсутня.

Це вже друга смерть від коронавірусної інфекції після проведення місцевих виборів 25 жовтня. Раніше стало відомо про смерть від COVID-19 мера Борисполя.

Обстріли на Сході України

В Українській делегації Тристоронньої контактної групи повідомили, що протягом вечора 29 жовтня бойовики здійснили обстріли біля Водяного та Золотого, внаслідок чого двоє українських військових отримали поранення.

Українська сторона направила письмову ноту до СММ ОБСЄ, в якій, зокрема, вимагається негайна реакція Місії ОБСЄ.

Кадрові ротації у регіонах України

Голова політичної партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко анонсував кадрові зміни з Офісу Президента на рівні голів ОДА та голів РДА. Зокрема, Корнієнко повідомив, що у березні в кількох округах можуть відбутися довибори до Верховної Ради.

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