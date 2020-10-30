Протистояння Банкової і Конституційного суда, порушення "режиму тиші" на Донбасі - головні події доби

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський пропонує повністю звільнити склад КСУ, реєстр електронних декларацій відновив свою роботу, а українська делегація у ТКГ повідомила про обстріли на Донбасі, в результаті яких поранено двох військових. Про ці та інші новини вечора 29 та ночі 30 жовтня повідомляє УНН.