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На Донбасі бойовики обстріляли українських військових: двоє поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Протягом вечора 29 жовтня бойовики здійснили обстріл бойовиками біля Водяного та Золотого, внаслідок чого двоє українських військових отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі, передає УНН.

“Сьогодні, 29 жовтня, в 20.40 було отримано інформацію про обстріл з напрямку Ужівка на Водяне зі стрілецької зброї. Негайно через контрольний механізм, створений у рамках діяльності Тристоронньої контактної групи, українською стороною було повідомлено представників СММ ОБСЄ та заведено режим тиші на 21.00”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що майже одночасно, о 21.41, отримано інформацію про обстріл на цьому ж напрямку з використанням РПГ.

“Був використаний той самий координаційний механізм і знову заведено режим тиші”, — додається у повідомленні.

Як повідомили у ТКГ, вже о 21.45 отримано інформацію щодо поранення військовослужбовця одного з наших з’єднань.

Також 29 жовтня о 21.40 в районі район Золоте-4, в результаті застосування противником БПЛА (скидання гранати ВОГ-25) отримав легке поранення ще один український військовослужбовець.

“Наразі нашим пораненим військовослужбовцям надано кваліфіковану медичну допомогу, їх стан задовільний”, — мовиться у повідомленні.

“Українською стороною направлено письмову ноту на СММ ОБСЄ, в якій, зокрема, ми вимагаємо негайної реакції Місії ОБСЄ на поточну ситуацію на лінії розмежування з метою примусити окупаційні збройні формування до негайного припинення ескалації збройного конфлікту та виконанню досягнутих домовленостей”, — повідомили у ТКГ, та зазначили, що Збройні Сили України вогню у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, ще у серпні голови української делегації Леонід Кравчук повідомив, що під час переговорів у Тристоронній контактній групі російська сторона висунула ультиматум через постанову Верховної Ради про місцеві вибори.

Зі слів голови української делегації, Росія блокувала роботу будь-якої з підгруп, доки не буде розглянуто згадане питання.

Мова, зокрема, йде про Пункт 4 постанови Верховної Ради України “Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році” і його відповідність Мінським угодам.

Як повідомляв УНН, 28 жовтня, під час відеоконференції тристоронньої контактної групи, голова української делегації Леонід Кравчук запропонував координаторам процесу розробити свій “План дій” щодо врегулювання процесу на Донбасі.

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