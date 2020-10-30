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На Донбассе боевики обстреляли украинских военных: двое ранены

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. В течение вечера 29 октября боевики совершили обстрел боевиками у Водяного и Золотого, вследствие чего двое украинских военных получили ранения. Об этом говорится в сообщении украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе, передает УНН.

“Сегодня, 29 октября, в 20.40 была получена информация об обстреле по направлению Ужовка на Водяное из стрелкового оружия. Немедленно через контрольный механизм, созданный в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы, украинской стороной было сообщено представителей СММ ОБСЕ и принято режим тишины в 21.00”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что почти одновременно, в 21.41, получена информация об обстреле на этом же направлении с использованием РПГ.

“Был использован тот же координационный механизм и снова принято режим тишины”, — добавляется в сообщении.

Как сообщили в ТКГ, уже в 21.45 получена информация о ранении военнослужащего одного из наших соединений.

Также 29 октября в 21.40 в районе район Золотое-4, в результате применения противником БПЛА (сброс гранаты ВОГ-25) получил легкое ранение еще один украинский военнослужащий.

“Сейчас нашим раненым военнослужащим оказана квалифицированная медицинская помощь, их состояние удовлетворительное”, — говорится в сообщении.

“Украинская сторона направила письменную ноту на СММ ОБСЕ, в которой, в частности, мы требуем немедленной реакции Миссии ОБСЕ на текущую ситуацию на линии разграничения с целью заставить оккупационные вооруженные формирования к немедленному прекращению эскалации вооруженного конфликта и выполнению достигнутых договоренностей”, — сообщили в ТКГ, и отметили, что Вооруженные Силы Украины огня не открывали.

Напомним, еще в августе глава украинской делегации Леонид Кравчук сообщил, что во время переговоров в Трехсторонний контактной группе российская сторона выдвинула ультиматум из-за постановления Верховной Рады о местных выборах.

По словам главы украинской делегации, Россия блокировала работу любой из подгрупп, пока не будет рассмотрен упомянутый вопрос.

Речь, в частности, идет о Пункт 4 постановления Верховной Рады Украины “О назначении очередных местных выборов в 2020 году” и его соответствие Минским соглашениям.

Как сообщал УНН, 28 октября, во время видеоконференции трехсторонней контактной группы, глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил координаторам процесса разработать свой “План действий” по урегулированию процесса на Донбассе.

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