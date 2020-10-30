Противостояние Банковой и Конституционного суда, нарушения "режима тишины" на Донбассе - главные события суток

Решение КСУ и ответ СНБО

Вечером СНБО провело срочное закрытое заседание из-за решения Конституционного Суда. В результате заседания было принято Советом нацбезопасности и обороны было принято решение:

1) для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционного судопроизводства Кабинет Министров безотлагательно принять меры по ведению Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления;

2) правительство должно решить вопрос непосредственного автоматизированного доступа НАПК к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, данных банков;

3) Президенту было рекомендовано решить вопрос по подготовке и внесению на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта Закона Украины о восстановлении добродетели конституционного судопроизводства в интересах народа Украины и определения его как неотложного

Сам Зеленский поздно вечером ввел в действие решение СНБО по восстановлению доверия к конституционного судопроизводства.

Уже позже в НАПК возобновили работу реестра деклараций.

Среди ночи на сайте Верховной Рады появился проект закона, в котором Зеленский предлагает полностью уволить состав КСУ.

В свою очередь, вечером Государственное бюро расследований вызвало Председателя КСУ Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.

Смерть мэра Новгород-Северского

В Черниговской области от коронавирусной инфекции умер мэр Новгород-Северского Олег Бондаренко. Как сообщили в громадяньский сети “ОПОРА”, он был лидером избирательной гонки.

Информация про повторное проведение выборов пока отсутствует.

Это уже вторая смерть от коронавирусной инфекции после проведения местных выборов 25 октября. Ранее стало известно о смерти от COVID-19 мэра Борисполя.

Обстрелы на Востоке Украины

В Украинской делегации Трехсторонней контактной группы сообщили, что в течение вечера 29 октября боевики совершили обстрелы у Водяного и Золотого, вследствие чего двое украинских военных получили ранения.

Украинская сторона направила письменную ноту в СММ ОБСЕ, в которой, в частности, требуется немедленная реакция Миссии ОБСЕ.

Кадровые ротации в регионах Украины

Председатель политической партии “Слуга народа” Александр Корниенко анонсировал кадровые изменения из Офиса Президента на уровне глав ОГА и глав РГА. В частности, Корниенко сообщил, что в марте в нескольких округах могут состояться довыборы в Верховную Раду.