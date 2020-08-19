Законопроект про річкові перевезення витримав супротив бізнес-кіл і готовий до прийняття - нардеп

Документ готовий до винесення у сесійну залу, каже нардеп.

"Він пройшов підготовку до другого читання і зараз стоїть питання лише у постановці проекту ЗУ на голосування у сесійну залу. Коли - це питання до керівництва парламенту", - каже Величкович.

Нардеп нагадав, що після першого читання (квітень 2020 року - ред.) парламентарі внесли до проекту ЗУ близько 1,5 тисячі правок.

"Були дискусії з бізнес-асоціаціями, з експертним середовищем, з міжнародними та українськими партнерами. На жаль, був супротив з боку певних бізнесових кіл, які мають близький до монопольного стан на річці. Дискусії були гострі, звідси і така кількість правок.

Однак, нам вдалося дійти згоди і вирішити всі спірні питання шляхом їх публічного обговорення на комітеті. Ми дійшли консенсусу, в деяких моментах - пішли на зустріч бізнесу, і тепер чекаємо документ на порядку денному у сесійній залі", - розповів він.

Величкович переконаний, що законопроект дасть старт реформі річкового транспорту.

"Поки що у нас немає повноцінного окремого закону, який би регулював цю сферу. Надзвичайно важливо, аби транспортна галузь на річці була врегульована законодавчо, щоб були визначені одні правила для всіх, без преференцій для когось одного, щоб були можливості для бізнесу вкладати гроші, залучати інвестиції і щоб внутрішні водні шляхи отримали єдину норму і стимул для свого розвитку. Це основна мета документу", - розповів нардеп.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що ухвалення цього законопроекту дасть змогу за декілька років збільшити вантажопотік по річці Дніпро до 35 млн тонн щороку, розвантаживши при цьому дороги. Також, за його словами, він забезпечить фінансування безпечної річкової інфраструктури та стимулюватиме розвиток суднобудування.

"Ми зможемо відновити українські підприємства та створити нові робочі місця", - наголошував міністр.