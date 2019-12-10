Законопроект про ДБР направлено на підпис Зеленському
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав законопроект №2116 про Державне бюро розслідувань, документ направлено на підпис Президенту України Володимиру Зеленському. Відповідна інформація зазначена на сайті ВР, передає УНН.
"Закон направлено на підпис Президенту", - зазначено на сайті.
Нагадаємо, 3 грудня 250 народних депутатів ухвалили в цілому законопроект про Державне бюро розслідувань, визначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний.
Ним передбачається зміна правового статусу ДБР зокрема. Закон набуває чинності з наступного дня після його опублікування, відтоді достроково припиняються повноваження директора, першого заступника і заступника ДБР. Також протягом 5 днів після набуття чинності Президент України Володимир Зеленський має призначити на відповідні посади виконувачів обов’язків.
Раніше УНН повідомляв, що під час розгляду законопроекту парламентарі ухвалили поправку щодо "справ Майдану".