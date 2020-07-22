Захоплення заручників у Луцьку: є кілька затриманих, їх перевіряють на участь у теракті
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Наразі проводяться слідчі дії з виявлення зв'язків "луцького терориста" Максима Кривоша та можливих його спільників, деякі люди наразі затримані. Про це повідомив під час брифінгу начальник Управління СБУ у Волинській області Павло Данюков, передає кореспондент УНН.
“Наразі проводяться слідчі дії по виявленню зв’язків терориста, місць придбання зброї, можливих спільників, деякі люди затримані зараз. Перевіряється інформація щодо участі їх у цьому терористичному акті. Всі процесуальні дії проводяться на території Волинської області, тобто в Луцьку”, — сказав Данюков.
За його словами, наразі Максим Кривош перебуває у слідчому ізоляторі.
Нагадаємо, “луцького терориста” обвинувачують за чотирма статтями. Запобіжний захід обиратимуть завтра.
Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста.
Як повідомлялося, правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.
Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната. Пізніше правоохоронці показали фото цього арсеналу.