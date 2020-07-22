Захват заложников в Луцке: есть несколько задержанных, их проверяют на участие в теракте

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Проводятся следственные действия по выявлению связей "луцкого террориста" Максима Кривоша и возможных его сообщников, некоторые люди задержаны. Об этом сообщил во время брифинга начальник Управления СБУ в Волынской области Павел Данюков, передает корреспондент УНН.

"В настоящее время проводятся следственные действия по выявлению связей террориста, мест приобретения оружия, возможных сообщников, некоторые люди задержаны на данный момент. Проверяется информация об участии их в этом террористическом акте. Все процессуальные действия проводятся на территории Волынской области, то есть в Луцке", - сказал Данюков.

По его словам, на данный момент Максим Кривош находится в следственном изоляторе.

Напомним, "луцкого террориста" обвиняют по четырем статьям. Меру пресечения будут избирать завтра.

Как сообщал УНН, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.

Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.

Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната. Позже правоохранители показали фото этого арсенала.

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