Заявка Сіднея на Світовий марафон отримала поштовх завдяки рекордній кількості учасників - 24 000 бігунів

ukenru
19:41 • 36403 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 85694 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 110808 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 113028 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 226885 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 154732 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145326 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132005 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121617 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112828 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
69 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 147808 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 123629 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129420 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 133814 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 109566 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 226885 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 383919 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439519 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 447972 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357458 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 110809 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129420 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 123629 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98117 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107525 перегляди
Актуальне
Заявка Сіднея на Світовий марафон отримала поштовх завдяки рекордній кількості учасників - 24 000 бігунів

Заявка Сіднея на Світовий марафон отримала поштовх завдяки рекордній кількості учасників - 24 000 бігунів

Київ • УНН

 • 23382 перегляди

Заявка Сіднея на приєднання до світових марафонів отримала додатковий імпульс після того, як у 2024 році він досягне рекордної кількості учасників - 24 000 бігунів, що стане найбільшою аудиторією для австралійського марафону на витривалість.

Заявка Сіднея на приєднання до Світового марафону отримала додатковий імпульс у вівторок, коли було оголошено, що марафон 2024 року досягне потужності у 24 000 бігунів, що є найбільшим показником для будь-якого видання класичного забігу на витривалість, який проводився в Австралії.

Про це пише South China Morning Post, передає УНН.

Деталі

Заявка Сіднея приєднатися до World Marathon Majors отримала поштовх завдяки новинам про те, що цьогорічний забіг досяг 24 000 бігунів, що є найбільшим полем для будь-якого випуску класики на витривалість, що проводиться в Австралії.

Подія, яка бере свій початок від Олімпійських ігор 2000 року, перебуває на другому році процесу оцінки, який приведе до її приєднання до Токійського, Бостонського, Лондонського, Берлінського, Чиказького та Нью-Йоркського марафонів до елітної глобальної серії з 2025 року.

Цей рік є знаковим для Сіднейського марафону, оскільки ми прагнемо стати наступним ... World Marathon Major. Ми прагнемо провести подію світового рівня, якою пишатиметься Австралія, і ми з нетерпінням чекаємо на рекордну кількість бігунів та глядачів на місцевому, національному рівні та з усього світу, щоб увійти в історію

- сказав у прес-релізі директор забігу Вейн Ларден.

Минулорічний марафон навколо портового міста зібрав рекордні 17 000 бігунів та понад 100 000 глядачів.

Image

Нагадаємо

Понад 840 000 заявок було подано на участь у Лондонському марафоні 2025 року – це світовий рекорд, який перевищив досягнення минулого року, коли було подано 578 374 повідомлень під час публічного голосування.

19-річний бігун із синдромом Дауна Ллойд Мартін став наймолодшою людиною з розумовою відсталістю, яка подолала Лондонський марафон, встановивши світовий рекорд Гіннеса.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СпортНовини Світу
tokioТокіо
avstraliiaАвстралія
niu-iorkНью-Йорк
chykahoЧикаго
londonЛондон
berlinБерлін
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,497.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,820.63