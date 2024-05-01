Заявка Сіднея на Світовий марафон отримала поштовх завдяки рекордній кількості учасників - 24 000 бігунів

Заявка Сіднея на приєднання до Світового марафону отримала додатковий імпульс у вівторок, коли було оголошено, що марафон 2024 року досягне потужності у 24 000 бігунів, що є найбільшим показником для будь-якого видання класичного забігу на витривалість, який проводився в Австралії.

Про це пише South China Morning Post, передає УНН.

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Заявка Сіднея приєднатися до World Marathon Majors отримала поштовх завдяки новинам про те, що цьогорічний забіг досяг 24 000 бігунів, що є найбільшим полем для будь-якого випуску класики на витривалість, що проводиться в Австралії.

Подія, яка бере свій початок від Олімпійських ігор 2000 року, перебуває на другому році процесу оцінки, який приведе до її приєднання до Токійського, Бостонського, Лондонського, Берлінського, Чиказького та Нью-Йоркського марафонів до елітної глобальної серії з 2025 року.

Цей рік є знаковим для Сіднейського марафону, оскільки ми прагнемо стати наступним ... World Marathon Major. Ми прагнемо провести подію світового рівня, якою пишатиметься Австралія, і ми з нетерпінням чекаємо на рекордну кількість бігунів та глядачів на місцевому, національному рівні та з усього світу, щоб увійти в історію