Заявка Сіднея на Світовий марафон отримала поштовх завдяки рекордній кількості учасників - 24 000 бігунів
Київ • УНН
Заявка Сіднея на приєднання до світових марафонів отримала додатковий імпульс після того, як у 2024 році він досягне рекордної кількості учасників - 24 000 бігунів, що стане найбільшою аудиторією для австралійського марафону на витривалість.
Заявка Сіднея на приєднання до Світового марафону отримала додатковий імпульс у вівторок, коли було оголошено, що марафон 2024 року досягне потужності у 24 000 бігунів, що є найбільшим показником для будь-якого видання класичного забігу на витривалість, який проводився в Австралії.
Про це пише South China Morning Post, передає УНН.
Деталі
Заявка Сіднея приєднатися до World Marathon Majors отримала поштовх завдяки новинам про те, що цьогорічний забіг досяг 24 000 бігунів, що є найбільшим полем для будь-якого випуску класики на витривалість, що проводиться в Австралії.
Подія, яка бере свій початок від Олімпійських ігор 2000 року, перебуває на другому році процесу оцінки, який приведе до її приєднання до Токійського, Бостонського, Лондонського, Берлінського, Чиказького та Нью-Йоркського марафонів до елітної глобальної серії з 2025 року.
Цей рік є знаковим для Сіднейського марафону, оскільки ми прагнемо стати наступним ... World Marathon Major. Ми прагнемо провести подію світового рівня, якою пишатиметься Австралія, і ми з нетерпінням чекаємо на рекордну кількість бігунів та глядачів на місцевому, національному рівні та з усього світу, щоб увійти в історію
Минулорічний марафон навколо портового міста зібрав рекордні 17 000 бігунів та понад 100 000 глядачів.
Нагадаємо
Понад 840 000 заявок було подано на участь у Лондонському марафоні 2025 року – це світовий рекорд, який перевищив досягнення минулого року, коли було подано 578 374 повідомлень під час публічного голосування.
19-річний бігун із синдромом Дауна Ллойд Мартін став наймолодшою людиною з розумовою відсталістю, яка подолала Лондонський марафон, встановивши світовий рекорд Гіннеса.