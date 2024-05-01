Заявка Сиднея на Мировой марафон получила толчок благодаря рекордному количеству участников - 24 000 бегунов

Заявка Сиднея на присоединение к Всемирному марафону получила дополнительный импульс во вторник, когда было объявлено, что марафон 2024 года достигнет мощности в 24 000 бегунов, что является самым большим показателем для любого издания классического забега на выносливость, который проводился в Австралии.

Об этом пишет South China Morning Post, передает УНН.

Детали

Заявка Сиднея на присоединение к World Marathon Majors получила толчок благодаря новостям о том, что в этом году забег достиг 24 000 бегунов, что является самым большим полем для любого выпуска классики на выносливость, проводимого в Австралии.

Событие, которое берет свое начало от Олимпийских игр 2000 года, находится на втором году процесса оценки, который приведет к его присоединению к Токийскому, Бостонскому, Лондонскому, Берлинскому, Чикагскому и Нью-Йоркскому марафонам к элитной глобальной серии с 2025 года.

Этот год является знаковым для Сиднейского марафона, поскольку мы стремимся стать следующим ... World Marathon Major. Мы стремимся провести событие мирового уровня, которым будет гордиться Австралия, и мы с нетерпением ждем рекордного количества бегунов и зрителей на местном, национальном уровне и со всего мира, чтобы войти в историю - сказал в пресс-релизе директор забега Уэйн Ларден.

Прошлогодний марафон вокруг портового города собрал рекордные 17 000 бегунов и более 100 000 зрителей.

Напомним,

Более 840 000 заявок было подано на участие в Лондонском марафоне 2025 года - это мировой рекорд, который превысил достижение прошлого года, когда было подано 578 374 сообщения во время публичного голосования.

19-летний бегун с синдромом Дауна Ллойд Мартин стал самым молодым человеком с умственной отсталостью, который преодолел Лондонский марафон, установив мировой рекорд Гиннеса.