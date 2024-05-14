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Загарбники ведуть обстріл прикордоння Чернігівської області: 33 вибухи протягом доби

Загарбники ведуть обстріл прикордоння Чернігівської області: 33 вибухи протягом доби

Київ • УНН

 • 20763 перегляди

Російські війська обстріляли кордон Чернігівської області з різних видів зброї, спричинивши 33 вибухи поблизу цивільних районів.

Обстріл прикордоння Чернігівщини ведеться армією рф з різного виду озброєння. Загарбники гатять по численних цивільних об'єктах: 33 вибухи було зафіксовано минулої доби.

Про це пише УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.

Деталі

Обстановка на прикордонні за добу станом на 06.00 14 травня 2024.

Тактика терору продовжує застосовуватись окупантами: зс рф веде обстріли по численних цивільних об'єктах України. По прикордонню Чернігівської області російські війська завдали ударів з різного виду озброєння, - зафіксовано 33 вибухи.

Волошин про ситуацію в зоні ОСУВ "Хортиця": на деяких напрямках рф мала тактичні успіхи14.05.24, 10:42 • 17472 перегляди

Новгород-Сіверська громада: 11 вибухів (приходи, ймовірно з міномета 120 мм, ствольної артилерії та FPV-дрону) в напрямку н.п. Грем’яч та Михальчина Слобода.

Сновська   громада: 17 вибухів (приходи, ймовірно з міномета 120 мм і реактивної та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Сновськ, Єліне та Клюси.

Городняська  громада: 5 вибухів (приходи, ймовірно зі ствольної артилерії ) в напрямку н.п. Гасичівка.

Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.

росіяни 13 разів обстріляли Сумщину: зафіксовано 78 вибухів14.05.24, 10:50 • 16095 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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