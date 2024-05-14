Загарбники ведуть обстріл прикордоння Чернігівської області: 33 вибухи протягом доби
Київ • УНН
Російські війська обстріляли кордон Чернігівської області з різних видів зброї, спричинивши 33 вибухи поблизу цивільних районів.
Обстріл прикордоння Чернігівщини ведеться армією рф з різного виду озброєння. Загарбники гатять по численних цивільних об'єктах: 33 вибухи було зафіксовано минулої доби.
Про це пише УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.
Деталі
Обстановка на прикордонні за добу станом на 06.00 14 травня 2024.
Тактика терору продовжує застосовуватись окупантами: зс рф веде обстріли по численних цивільних об'єктах України. По прикордонню Чернігівської області російські війська завдали ударів з різного виду озброєння, - зафіксовано 33 вибухи.
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Новгород-Сіверська громада: 11 вибухів (приходи, ймовірно з міномета 120 мм, ствольної артилерії та FPV-дрону) в напрямку н.п. Грем’яч та Михальчина Слобода.
Сновська громада: 17 вибухів (приходи, ймовірно з міномета 120 мм і реактивної та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Сновськ, Єліне та Клюси.
Городняська громада: 5 вибухів (приходи, ймовірно зі ствольної артилерії ) в напрямку н.п. Гасичівка.
Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.
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