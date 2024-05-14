Волошин про ситуацію в зоні ОСУВ "Хортиця": на деяких напрямках рф мала тактичні успіхи

На Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають бої. Ситуація динамічно змінюється. В одних районах росіяни мають певний частковий успіх, в інших Сили оборони витісняють противника й покращують своє тактичне положення. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ситуація залишається складною. Підрозділи Сил оборони контролюють ситуацію, не допускають прориву ворога та просування вглиб території нашої оборони. Зокрема ведуться жорсткі оборонні бої, спроби окупантів прорвати нашу оборону зупиняються. Обстановка контролюється Силами оборони, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, й завдати ворогу ураження - розповів Волошин.

За його словами, ворог намагається захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту зосередивши основні зусилля на декількох напрямках і створивши перевагу в силах та засобах.

Активно атакує по всій лінії фронту, а на деяких напрямках мав деякі тактичні успіхи. Однак відбувається динамічна зміна обстановки. Наші вороги завдають ворогу втрат в живій силі, відновлюють позиції й на окремих ділянках мають певні тактичні успіхи. На Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають бої. Ситуація динамічно змінюється. В одних районах противник має певний частковий успіх, в інших наші Сили оборони витісняють противника й покращують своє тактичне положення - сказав Волошин.

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На запитання на чиєму боці ініціатива на цій ділянці фронту, Волошин відповів: "Сили оборони стримують ворога і наразі ситуація така, що Сили оборони контролюють ті чи інші ділянки місцевості". Також він повідомив про втрати росіян з 6 по 13 травня в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця".

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Втрати ворога на сході шалені та колосальні, як в техніці, так й в живій силі. В зоні нашій відповідальності за період з 6 по 13 травня втрати особового складу російської армії склали понад 8 390 осіб. Лише 96 одиниць танків та понад 200 бойових броньованих машин та майже 200 гармат та мінометів - розповів Волошин.

Окрім того, Волошин зазначив, що останнім часом російські загарбники активізували обстріли саме Вовчанської громади.

"За ці дні було скинуто 22 КАБи – це у Вовчанському напрямку. Також російська армія без зупину обстрілює з артилерії Липецьку та Вовчанську громади" - сказав Волошин.

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