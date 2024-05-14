Волошин про ситуацію в зоні ОСУВ "Хортиця": на деяких напрямках рф мала тактичні успіхи

ukenru
17:57 • 35938 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 54046 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 69770 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 169093 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 131835 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 130898 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 124557 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 119543 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 111677 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129843 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
62 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 119907 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 82711 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 90087 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 105073 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 69120 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 169050 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 341363 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 416631 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 427049 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 338178 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 53954 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 90087 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 82711 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 87478 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 101115 перегляди
Актуальне
Волошин про ситуацію в зоні ОСУВ "Хортиця": на деяких напрямках рф мала тактичні успіхи

Волошин про ситуацію в зоні ОСУВ "Хортиця": на деяких напрямках рф мала тактичні успіхи

Київ • УНН

 • 17472 перегляди

Ситуація в районі проведення ООС на Хортиці залишається складною, тривають запеклі оборонні бої, російські війська намагаються прорвати українську оборону, але Збройні сили України контролюють ситуацію, не допускають проривів та завдають втрат противнику, при цьому ситуація динамічно змінюється і Україна відновлює позиції на окремих ділянках.

На Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають бої. Ситуація динамічно змінюється. В одних районах росіяни мають певний частковий успіх, в інших Сили оборони витісняють противника й покращують своє тактичне положення. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ситуація залишається складною. Підрозділи Сил оборони контролюють ситуацію, не допускають прориву ворога та просування вглиб території нашої оборони. Зокрема ведуться жорсткі оборонні бої, спроби окупантів прорвати нашу оборону зупиняються. Обстановка контролюється Силами оборони, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, й завдати ворогу ураження

- розповів Волошин.

За його словами, ворог намагається захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту зосередивши основні зусилля на декількох напрямках і створивши перевагу в силах та засобах.

Активно атакує по всій лінії фронту, а на деяких напрямках мав деякі тактичні успіхи. Однак відбувається динамічна зміна обстановки. Наші вороги завдають ворогу втрат в живій силі, відновлюють позиції й на окремих ділянках мають певні тактичні успіхи. На Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають бої. Ситуація динамічно змінюється. В одних районах противник має певний частковий успіх, в інших наші Сили оборони витісняють противника й покращують своє тактичне положення

- сказав Волошин.

У Харківській ОВА зроблять публічний звіт щодо фортифікацій в області14.05.24, 04:47 • 55604 перегляди

На запитання на чиєму боці ініціатива на цій ділянці фронту, Волошин відповів: "Сили оборони стримують ворога і наразі ситуація така, що Сили оборони контролюють ті чи інші ділянки місцевості". Також він повідомив про втрати росіян з 6 по 13 травня в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця".

Вовчанськ перетворюється на Бахмут або Мар'їнку - керівник поліції Харківщини13.05.24, 18:11 • 18260 переглядiв

Втрати ворога на сході шалені та колосальні, як в техніці, так й в живій силі. В зоні нашій відповідальності за період з 6 по 13 травня втрати особового складу російської армії склали понад 8 390 осіб. Лише 96 одиниць танків та понад 200 бойових броньованих машин та майже 200 гармат та мінометів

- розповів Волошин.

Окрім того, Волошин зазначив, що останнім часом російські загарбники активізували обстріли саме Вовчанської громади.

"За ці дні було скинуто 22 КАБи – це у Вовчанському напрямку. Також російська армія без зупину обстрілює з артилерії Липецьку та Вовчанську громади" - сказав Волошин.

Нагадаємо

Ворога локалізовано у "сірій зоні": Волошин про ситуацію на півночі Харківщини.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
pokrovsk-ukrainaПокровськ, Україна
siverskСіверськ
bakhmutБахмут
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,335.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.97