Волошин о ситуации в зоне ОСУВ "Хортица": на некоторых направлениях рф имела тактические успехи

На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются бои. Ситуация динамично меняется. В одних районах россияне имеют определенный частичный успех, в других Силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" ситуация остается сложной. Подразделения Сил обороны контролируют ситуацию, не допускают прорыва врага и продвижения вглубь территории нашей обороны. В частности ведутся жесткие оборонительные бои, попытки оккупантов прорвать нашу оборону останавливаются. Обстановка контролируется Силами обороны, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции, и нанести врагу поражение - рассказал Волошин.

По его словам, враг пытается захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта сосредоточив основные усилия на нескольких направлениях и создав преимущество в силах и средствах.

Активно атакует по всей линии фронта, а на некоторых направлениях имел некоторые тактические успехи. Однако происходит динамическое изменение обстановки. Наши враги наносят врагу потери в живой силе, восстанавливают позиции и на отдельных участках имеют определенные тактические успехи. На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются бои. Ситуация динамично меняется. В одних районах противник имеет определенный частичный успех, в других наши Силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение - сказал Волошин.

В Харьковской ОГА сделают публичный отчет по фортификациям в области

На вопрос на чьей стороне инициатива на этом участке фронта, Волошин ответил: "Силы обороны сдерживают врага и сейчас ситуация такова, что Силы обороны контролируют те или иные участки местности". Также он сообщил о потерях россиян с 6 по 13 мая в зоне ответственности ОСУВ "Хортица".

Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку - руководитель полиции Харьковщины

Потери врага на востоке огромные и колоссальные, как в технике, так и в живой силе. В зоне нашей ответственности за период с 6 по 13 мая потери личного состава российской армии составили более 8 390 человек. Только 96 единиц танков и более 200 боевых бронированных машин и почти 200 орудий и минометов - рассказал Волошин.

Кроме того, Волошин отметил, что в последнее время российские захватчики активизировали обстрелы именно Волчанской громады.

"За эти дни было сброшено 22 КАБа - это в Волчанском направлении. Также российская армия без остановки обстреливает из артиллерии Липецкую и Волчанскую громады" - сказал Волошин.

Напомним,

Враг локализован в "серой зоне": Волошин о ситуации на севере Харьковщины.