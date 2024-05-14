Волошин о ситуации в зоне ОСУВ "Хортица": на некоторых направлениях рф имела тактические успехи

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  36994 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  58005 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  122453 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  130494 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  128200 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174012 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  209756 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214871 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205962 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159866 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  318197 просмотра

Волошин о ситуации в зоне ОСУВ "Хортица": на некоторых направлениях рф имела тактические успехи

Ситуация в районе проведения ООС на Хортице остается сложной, продолжаются ожесточенные оборонительные бои, российские войска пытаются прорвать украинскую оборону, но Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию, не допускают прорывов и наносят потери противнику, при этом ситуация динамично меняется и Украина восстанавливает позиции на отдельных участках.

Война •   •  10292 просмотра
Волошин о ситуации в зоне ОСУВ "Хортица": на некоторых направлениях рф имела тактические успехи

Госдеп США: российские силы могут попытаться продвинуться на Харьковском направлении, но серьезных прорывов не ожидается

США ожидают, что российские войска попытаются продвинуться вперед на харьковском направлении, но не ожидают больших прорывов.

Война •   •  11888 просмотра
Госдеп США: российские силы могут попытаться продвинуться на Харьковском направлении, но серьезных прорывов не ожидается

Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече представителю Госдепа

Основатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили отказался от встречи с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном из-за того, что его средства были заморожены швейцарским банком из-за подозрений в российском происхождении.

Новости Мира •   •  9061 просмотра
Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече представителю Госдепа

"Слив" россиянам информацию о последствиях удара по Одессе: задержан еще один корректировщик

Служба безопасности Украины задержала еще одного российского агента, который сливал фсб информацию о последствиях двойного ракетного удара по Одессе 15 марта, в результате которого погиб 21 человек и еще 74 получили ранения.

Война •   •  10096 просмотра
"Слив" россиянам информацию о последствиях удара по Одессе: задержан еще один корректировщик

Украина на фоне дефицита продолжает брать аварийную помощь электричеством из ЕС, сегодня ограничения для промышленности планируются раньше - Минэнерго

В связи со значительными повреждениями энергетических объектов и увеличением потребления электроэнергии, с 16:00 сегодня в Украине вводятся ограничения для промышленных потребителей, в то время как из ЕС поступают аварийные поставки электроэнергии.

Война •   •  10424 просмотра
Украина на фоне дефицита продолжает брать аварийную помощь электричеством из ЕС, сегодня ограничения для промышленности планируются раньше - Минэнерго

Украина и Hyundai Engineering будут сотрудничать в строительстве ядерных объектов

НАЭК "Энергоатом" и южнокорейская компания Hyundai Engineering &amp; Construction подписали меморандум о сотрудничестве, который поможет "Энергоатому" в строительстве новых ядерных объектов на территории Украины.

Экономика •   •  10820 просмотра
Украина и Hyundai Engineering будут сотрудничать в строительстве ядерных объектов

С начала года более 30 тысяч ФОПов прекратили свою деятельность: где чаще всего закрывается бизнес

За первые четыре месяца 2024 года прекратили деятельность 30 904 ФЛП, причем больше всего предприятий закрылось в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях, прежде всего в сферах розничной торговли, компьютерного программирования и оптовой торговли.

Экономика •   •  9862 просмотра
С начала года более 30 тысяч ФОПов прекратили свою деятельность: где чаще всего закрывается бизнес

Удар рф по Харькову: повреждены жилые дома, школа и два гаражных кооператива

Российский удар по Харькову повредил 7 жилых домов, школу, два гаража и гражданские автомобили, выбив 615 окон и заставив 4 человек обратиться за медицинской помощью.

Война •   •  10997 просмотра
Удар рф по Харькову: повреждены жилые дома, школа и два гаражных кооператива

На юге нет признаков создания наступательных группировок рф - Плетенчук

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Юг" признаков создания наступательных группировок российских оккупантов не наблюдается, а тактика противника остается неизменной без кардинальных изменений в расположении и характере действий.

Война •   •  11168 просмотра
На юге нет признаков создания наступательных группировок рф - Плетенчук

Буданов прокомментировал атаки рф в Харьковской области и что могут россияне делать дальше

Глава ГУР МОУ Буданов прокомментировал атаки рф в Харьковской области и что могут россияне делать дальше.

Война •   •  10608 просмотра
Буданов прокомментировал атаки рф в Харьковской области и что могут россияне делать дальше