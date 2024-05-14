Захватчики ведут обстрел приграничья Черниговской области: 33 взрыва в течение суток

Обстрел приграничья Черниговщины ведется армией рф из различного вида вооружения. Захватчики бьют по многочисленным гражданским объектам: 33 взрыва было зафиксировано за прошедшие сутки.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Детали

Обстановка на границе за сутки по состоянию на 06.00 14 мая 2024 года.

Тактика террора продолжает применяться оккупантами: ВС рф ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам Украины. По пограничью Черниговской области российские войска нанесли удары из различного вида вооружения, - зафиксировано 33 взрыва.

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Новгород-Северская община: 11 взрывов (приходы, вероятно из миномета 120 мм, ствольной артиллерии и FPV-дрона) в направлении н.п. Гремяч и Михальчина Слобода.

Сновская громада: 17 взрывов (приходы, вероятно из миномета 120 мм и реактивной и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Сновск, Елино и Клюсы.

Городнянская община: 5 взрывов (приходы, вероятно из ствольной артиллерии) в направлении н.п. Гасичевка.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

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