Захватчики ведут обстрел приграничья Черниговской области: 33 взрыва в течение суток

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  37029 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  58016 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  122455 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  130495 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  128200 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174012 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  209756 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214871 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205962 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159866 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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11 мая 2024, 08:40  •  254224 просмотра
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Захватчики ведут обстрел приграничья Черниговской области: 33 взрыва в течение суток

Российские войска обстреляли границу Черниговской области из различных видов оружия, вызвав 33 взрыва вблизи гражданских районов.

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Захватчики ведут обстрел приграничья Черниговской области: 33 взрыва в течение суток

Волошин о ситуации в Часовом Яру: продолжаются активные бои и днем, и ночью

В Часовом Яру ситуация не изменилась, продолжаются активные бои и днем, и ночью. Враг территориальных успехов за последние дни не имел.

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Волошин о ситуации в Часовом Яру: продолжаются активные бои и днем, и ночью

Китайской компании приказали продать собственность вблизи базы США с межконтинентальными ракетами

Китайской криптовалютной компании приказано продать недвижимость вблизи ракетно-ядерной базы США по соображениям национальной безопасности.

Новости Мира •   •  7464 просмотра
Китайской компании приказали продать собственность вблизи базы США с межконтинентальными ракетами

россияне 13 раз обстреляли Сумскую область: зафиксировано 78 взрывов

Россияне 13 раз обстреляли 8 населенных пунктов Сумской области, зафиксировав 78 взрывов из РСЗО, ствольной артиллерии и минометов.

Война •   •  8494 просмотра
россияне 13 раз обстреляли Сумскую область: зафиксировано 78 взрывов

В Ереване антиправительственные протесты: сегодня уже десятки задержаний

По меньшей мере 38 протестующих были задержаны в Ереване, Армения, на фоне антиправительственных протестов.

Новости Мира •   •  7543 просмотра
В Ереване антиправительственные протесты: сегодня уже десятки задержаний

Украине нужно передать еще 5-6 Patriot - премьер Дании

Украина должна получить еще 5-6 комплексов ПВО Patriot от европейских стран, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Война •   •  11209 просмотра
Украине нужно передать еще 5-6 Patriot - премьер Дании

Волошин о ситуации в зоне ОСУВ "Хортица": на некоторых направлениях рф имела тактические успехи

Ситуация в районе проведения ООС на Хортице остается сложной, продолжаются ожесточенные оборонительные бои, российские войска пытаются прорвать украинскую оборону, но Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию, не допускают прорывов и наносят потери противнику, при этом ситуация динамично меняется и Украина восстанавливает позиции на отдельных участках.

Война •   •  10328 просмотра
Волошин о ситуации в зоне ОСУВ "Хортица": на некоторых направлениях рф имела тактические успехи

Госдеп США: российские силы могут попытаться продвинуться на Харьковском направлении, но серьезных прорывов не ожидается

США ожидают, что российские войска попытаются продвинуться вперед на харьковском направлении, но не ожидают больших прорывов.

Война •   •  11925 просмотра
Госдеп США: российские силы могут попытаться продвинуться на Харьковском направлении, но серьезных прорывов не ожидается

Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече представителю Госдепа

Основатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили отказался от встречи с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном из-за того, что его средства были заморожены швейцарским банком из-за подозрений в российском происхождении.

Новости Мира •   •  9087 просмотра
Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече представителю Госдепа

"Слив" россиянам информацию о последствиях удара по Одессе: задержан еще один корректировщик

Служба безопасности Украины задержала еще одного российского агента, который сливал фсб информацию о последствиях двойного ракетного удара по Одессе 15 марта, в результате которого погиб 21 человек и еще 74 получили ранения.

Война •   •  10120 просмотра
"Слив" россиянам информацию о последствиях удара по Одессе: задержан еще один корректировщик