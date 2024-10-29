За результатами парламентських виборів: Орбан похвалив Грузію за те, що вона не стала "другою Україною"
Київ • УНН
Під час візиту до Грузії Віктор Орбан привітав "Грузинську мрію" з перемогою на виборах. Він заявив, що країна не дозволила себе втягнути у війну з росією, як це сталося з Україною.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час свого візиту до Грузії привітав країну з парламентськими виборами, завдяки яким вона начебто не стала "другою Україною". Про це пише Politico, передає УНН.
Деталі
Так угорський лідер привітав партію "Грузинська мрія" з перемогою у голосуванні і заявив, що саме вона не дозволила Грузії стати "другою Україною"
Я також хочу привітати уряд Грузії з тим, що, проводячи проєвропейську політику, ви не дозволили стати другою Україною. Ми дуже цінуємо відданість прем’єр-міністра цій ідеї, і я впевнений, що Грузія буде цілком підходящою для вступу в ЄС до кінця цього десятиліття
Він також вчергове підкреслив, що його країна прагне миру і повторив передвиборчий наратив "Грузинської мрії" про те, що західні країни хотіли втягнути Грузію у війну росії проти України
Одразу 13 міністрів ЄС розкритикували візит Орбана до Грузії на тлі парламентських виборів28.10.24, 21:16 • 14210 переглядiв
Доповнення
Окремо Віктор Орбан вказав, що голосування на парламентських виборах проходило згідно з всіма цивілізованими нормами. За його словами, він переглянув звіти угорських спостерігачів, які були "позитивними в усіх аспектах".
(У доповіді - ред.) описано вільні та чесні вибори, і я хотів би привітати прем’єр-міністра Грузії з цим. (...) Вибори були вільними та чесними, але суперечка триватиме в Європі. Треба поставитися до цього серйозно, адже таке буває. … Коли консервативні партії перемагають, такі суперечки завжди виникають. Така європейська політика — якщо виграють ліберали, вони кажуть, що це демократично, а якщо виграють консерватори, то ні
Нагадаємо
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі називала результати виборів до парламенту тотально сфальсифікованими і відмовилася їх визнавати.