За результатами парламентських виборів: Орбан похвалив Грузію за те, що вона не стала "другою Україною"

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 9226 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 23422 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 42701 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 78883 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 65060 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77920 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93345 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87259 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 176497 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101117 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
46%
Популярнi новини

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 12569 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 14152 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 21861 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 7952 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 5294 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 23422 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 176497 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 332870 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 266370 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 376945 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 42701 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17629 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22788 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28522 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49361 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

За результатами парламентських виборів: Орбан похвалив Грузію за те, що вона не стала "другою Україною"

Київ • УНН

 • 13168 перегляди

Під час візиту до Грузії Віктор Орбан привітав "Грузинську мрію" з перемогою на виборах. Він заявив, що країна не дозволила себе втягнути у війну з росією, як це сталося з Україною.

За результатами парламентських виборів: Орбан похвалив Грузію за те, що вона не стала "другою Україною"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час свого візиту до Грузії привітав країну з парламентськими виборами, завдяки яким вона начебто не стала "другою Україною". Про це пише Politico, передає УНН.

Деталі

Так угорський лідер привітав партію "Грузинська мрія" з перемогою у голосуванні і заявив, що саме вона не дозволила Грузії стати "другою Україною"

Я також хочу привітати уряд Грузії з тим, що, проводячи проєвропейську політику, ви не дозволили стати другою Україною. Ми дуже цінуємо відданість прем’єр-міністра цій ідеї, і я впевнений, що Грузія буде цілком підходящою для вступу в ЄС до кінця цього десятиліття

- заявив Орбан. 

Він також вчергове підкреслив, що його країна прагне миру і повторив передвиборчий наратив "Грузинської мрії" про те, що західні країни хотіли втягнути Грузію у війну росії проти України 

Одразу 13 міністрів ЄС розкритикували візит Орбана до Грузії на тлі парламентських виборів28.10.24, 21:16 • 14210 переглядiв

Доповнення

Окремо Віктор Орбан вказав, що голосування на парламентських виборах проходило згідно з всіма цивілізованими нормами. За його словами, він переглянув звіти угорських спостерігачів, які були "позитивними в усіх аспектах".

(У доповіді - ред.) описано вільні та чесні вибори, і я хотів би привітати прем’єр-міністра Грузії з цим. (...) Вибори були вільними та чесними, але суперечка триватиме в Європі. Треба поставитися до цього серйозно, адже таке буває. … Коли консервативні партії перемагають, такі суперечки завжди виникають. Така європейська політика — якщо виграють ліберали, вони кажуть, що це демократично, а якщо виграють консерватори, то ні

- заявив Орбан. 

Нагадаємо

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі називала результати виборів до парламенту тотально сфальсифікованими і відмовилася їх визнавати.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ПолітикаНовини Світу
Європейський Союз
Саломе Зурабішвілі
Угорщина
Україна
Віктор Орбан
Грузія
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.57