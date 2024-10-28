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Одразу 13 міністрів ЄС розкритикували візит Орбана до Грузії на тлі парламентських виборів

Київ • УНН

 • 14210 перегляди

Міністри 13 країн ЄС висловили "глибоку стурбованість" щодо ситуації в Грузії після парламентських виборів. Вони засудили передчасний візит Віктора Орбана до Тбілісі та заявили, що він не представляє ЄС.

Одразу 13 міністрів ЄС розкритикували візит Орбана до Грузії на тлі парламентських виборів

Міністри одразу тринадцяти держав – членів Європейського Союзу розкритикували рішення угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до  Грузії після парламентських виборів 26 жовтня. Про це пише УНН з посиланням на заяву міністрів країн ЄС, яку оприлюднило Міністерство закордонних справ Німеччини.

Деталі

У спільній заяві тринадцять європейських міністрів висловили "глибоку стурбованість" поточною ситуацією в Грузії та закликали до розслідування скарг на проведення виборів до парламенту та усунення виявлених порушень.

Вони також розкритикували вояж Віктора Орбана до Грузії.

Ми критикуємо передчасний візит прем'єр-міністра Орбана до Грузії. Він не виступає від імені ЄС

- йдеться в документі. 

Заяву підписали міністри закордонних справ та міністри у справах Європи Чехії, Данії, Німеччини, Естонії, Фінляндії, Франції, Ірландії, Литви, Нідерландів, Люксембургу, Польщі, Португалії та Швеції.

Доповнення

Окрім того, посадовці ЄС підкреслили, що порушення чесності виборів несумісні зі стандартами, яких очікують від кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Вони є зрадою законних європейських прагнень грузинського народу

- йдеться в заяві європейських посадовців. 

Нагадаємо

Ввечері 28 жовтня Віктор Орбан прибув до Тбілісі. Місцеві жителі освистали автомобілі з прапорами Угорщини на проспекті Руставелі. Протестувальники скандували антиросійські гасла, в той час, як прем'єр-міністр Угорщини заявив про підтримку Грузії.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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