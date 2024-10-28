Сразу 13 министров ЕС раскритиковали визит Орбана в Грузию на фоне парламентских выборов
Киев • УНН
Министры 13 стран ЕС выразили «глубокую обеспокоенность» относительно ситуации в Грузии после парламентских выборов. Они осудили преждевременный визит Виктора Орбана в Тбилиси и заявили, что он не представляет ЕС.
Министры сразу тринадцати государств - членов Европейского Союза раскритиковали решение венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Грузию после парламентских выборов 26 октября. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление министров стран ЕС, которое обнародовало Министерство иностранных дел Германии.
Детали
В совместном заявлении тринадцать европейских министров выразили «глубокую обеспокоенность» текущей ситуацией в Грузии и призвали к расследованию жалоб на проведение выборов в парламент и устранению выявленных нарушений.
Они также раскритиковали вояж Виктора Орбана в Грузию.
Мы критикуем преждевременный визит премьер-министра Орбана в Грузию. Он не выступает от имени ЕС
Заявление подписали министры иностранных дел и министры по делам Европы Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Литвы, Нидерландов, Люксембурга, Польши, Португалии и Швеции.
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Кроме того, чиновники ЕС подчеркнули, что нарушения честности выборов несовместимы со стандартами, которых ожидают от кандидата на вступление в Европейский Союз.
Они являются предательством законных европейских стремлений грузинского народа
Напомним,
Вечером 28 октября Виктор Орбан прибыл в Тбилиси. Местные жители освистали автомобили с флагами Венгрии на проспекте Руставели. Протестующие скандировали антироссийские лозунги, в то время, как премьер-министр Венгрии заявил о поддержке Грузии.