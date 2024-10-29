По результатам парламентских выборов: Орбан похвалил Грузию за то, что она не стала "второй Украиной"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего визита в Грузию поздравил страну с парламентскими выборами, благодаря которым она якобы не стала «второй Украиной». Об этом пишет Politico, передает УНН.

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Так венгерский лидер поздравил партию «Грузинская мечта» с победой в голосовании и заявил, что именно она не позволила Грузии стать «второй Украиной»

Я также хочу поздравить правительство Грузии с тем, что, проводя проевропейскую политику, вы не позволили стать второй Украиной. Мы очень ценим преданность премьер-министра этой идее, и я уверен, что Грузия будет вполне подходящей для вступления в ЕС к концу этого десятилетия

Он также в очередной раз подчеркнул, что его страна стремится к миру и повторил предвыборный нарратив «Грузинской мечты» о том, что западные страны хотели втянуть Грузию в войну России против Украины

Сразу 13 министров ЕС раскритиковали визит Орбана в Грузию на фоне парламентских выборов

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Отдельно Виктор Орбан указал, что голосование на парламентских выборах проходило согласно всем цивилизованным нормам. По его словам, он просмотрел отчеты венгерских наблюдателей, которые были «положительными во всех аспектах».

(В докладе - ред.) описаны свободные и честные выборы, и я хотел бы поздравить премьер-министра Грузии с этим. (...) Выборы были свободными и честными, но спор будет продолжаться в Европе. Надо отнестись к этому серьезно, ведь такое бывает. ... Когда консервативные партии побеждают, такие споры всегда возникают. Такова европейская политика - если выигрывают либералы, они говорят, что это демократично, а если выигрывают консерваторы, то нет