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"За нас Україна не забула…": перші емоції звільнених українських полонених на рідній землі

Київ • УНН

 • 1034 перегляди

Відбувся перший етап обміну полоненими, серед яких важкопоранені та тяжкохворі бійці ЗСУ, Нацгвардії та інших підрозділів. Усі звільнені потребують лікування та реабілітації.

"За нас Україна не забула…": перші емоції звільнених українських полонених на рідній землі

Сьогодні відбувся перший етап обміну полоненими в категорії "важкопоранені та тяжкохворі". Усі звільнені сьогодні оборонці мають ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми тощо. Попри це, українські військовослужбовці щасливі, що рідна країна про них не забула, передає УНН.

"За нас Україна не забула…" - каже на одному із відео захисник, який щойно повернувся з полону.

"Ми пам’ятаємо про кожного, хто ще чекає на свободу в російській неволі. Боротимемось, доки всі не повернуться додому", - додав у своєму дописі омбудсмен України Дмитро Лубінець.

Додамо

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, сьогодні на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сільських, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБ, Прикордонної служби, Нацгвардії та служби Державного спеціального транспорту.

Серед визволених сьогодні захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад 3 роки. Крім представників солдатського та сержантського складу звільнили й офіцерів.

Усі звільнені сьогодні Оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частині визволених діагностований гепатит та туберкульоз 

- додали у Коордштабі.

Всі захисники будуть негайно доправлені до медичних центрів для проходження всіх основних обстежень та направлені на подальше лікування та медичну реабілітацію.

Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі

 - зазначили у Коордштабі.

Як зазначається, з міркувань безпеки точна кількість звільнених буде оголошена після завершення процесу обміну.

Раніше УНН писав, що відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та росією, про який домовились у Стамбулі. Додому повернулися бійці з різних підрозділів Сил оборони. Сьогодні – перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Війна
Національна гвардія України
Військово-морські сили Збройних сил України
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