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"О нас Украина не забыла…": первые эмоции освобожденных украинских пленных на родной земле

Киев • УНН

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Состоялся первый этап обмена пленными, среди которых тяжелораненые и тяжелобольные бойцы ВСУ, Нацгвардии и других подразделений. Все освобожденные нуждаются в лечении и реабилитации.

"О нас Украина не забыла…": первые эмоции освобожденных украинских пленных на родной земле

Сегодня состоялся первый этап обмена пленными в категории "тяжелораненые и тяжелобольные". Все освобожденные сегодня защитники имеют ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы и тому подобное. Несмотря на это, украинские военнослужащие счастливы, что родная страна о них не забыла, передает УНН.

"О нас Украина не забыла..." - говорит на одном из видео защитник, который только что вернулся из плена.

"Мы помним о каждом, кто еще ждет свободы в российской неволе. Будем бороться, пока все не вернутся домой", - добавил в своем посте омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

Добавим

Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, сегодня на родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сельских, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, СБ, Пограничной службы, Нацгвардии и службы Государственной специальной транспорта.

Среди освобожденных сегодня защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет. Кроме представителей солдатского и сержантского состава освободили и офицеров.

Все освобожденные сегодня Защитники имеют тяжелые ранения и тяжелые болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез 

- добавили в Коордштабе.

Все защитники будут немедленно доставлены в медицинские центры для прохождения всех основных обследований и направлены на дальнейшее лечение и медицинскую реабилитацию.

Все освобожденные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят надлежащее денежное обеспечение за пребывание в неволе

 - отметили в Коордштабе.

Как отмечается, из соображений безопасности точное количество освобожденных будет объявлено после завершения процесса обмена.

Ранее УНН писал, что состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и россией, о котором договорились в Стамбуле. Домой вернулись бойцы из разных подразделений Сил обороны. Сегодня - первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых и раненых воинов. Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи.

Алена Уткина

Алена Уткина

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