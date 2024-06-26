За два дні через обстріли армії рф в Україні травмувалися девʼятеро дітей

Більше ніж 1952 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 26 червня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 551 дитина загинула та понад 1401 отримала поранення різного ступеня тяжкості. Про це у середу повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 547, Харківській - 395, Херсонській - 152, Дніпропетровській - 151, Київській - 130, Запорізькій - 108, Миколаївській - 107.

За даними Офісу Генпрокурора, протягом останніх днів:

24 червня внаслідок обстрілу м. Дружківка та м. Покровськ Донецької області постраждали 5 дітей: два хлопчики віком 12 та 16 років і три дівчинки віком 9, 11 та 13 років.

23 червня внаслідок обстрілу м. Харків отримали поранення двоє хлопчиків віком 15 та 16 років.



23 червня внаслідок обстрілу с. Селидове Донецької області постраждали двоє хлопчиків віком 10 та 13 років.



Кількість поранених внаслідок удару рф по Покровську збільшилась до 40, серед них троє дітей