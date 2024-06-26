За два дня девять детей были ранены в результате российских обстрелов в Украине. Всего в результате вооруженной агрессии рф в Украине пострадали более 1952 детей.
Более 1952 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на утро 26 июня 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 551 ребенок погиб и более 1401 получил ранения различной степени тяжести. Об этом в среду сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.
Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 547, Харьковской - 395, Херсонской - 152, Днепропетровской - 151, Киевской - 130, Запорожской - 108, Николаевской-107.
По данным офиса Генпрокурора, в течение последних дней:
Количество раненых в результате удара рф по Покровску увеличилось до 40, средних трое детей24 июня 2024, 13:59 • 27493 просмотра