Более 1952 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на утро 26 июня 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 551 ребенок погиб и более 1401 получил ранения различной степени тяжести. Об этом в среду сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 547, Харьковской - 395, Херсонской - 152, Днепропетровской - 151, Киевской - 130, Запорожской - 108, Николаевской-107.

По данным офиса Генпрокурора, в течение последних дней:

24 июня в результате обстрела г. Дружковка и г. Покровск Донецкой области пострадали 5 детей: два мальчика в возрасте 12 и 16 лет и три девочки в возрасте 9, 11 и 13 лет.

23 июня в результате обстрела г. Харьков получили ранения двое мальчиков в возрасте 15 и 16 лет.



23 июня в результате обстрела с. Селидово Донецкой области пострадали двое мальчиков в возрасте 10 и 13 лет.



Количество раненых в результате удара рф по Покровску увеличилось до 40, средних трое детей