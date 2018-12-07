За добу 38 громадян РФ не пустили до України

"За минулу добу на в'їзд до України було відмовлено 38 громадянам Російської Федерації. Тим не менш, в Україну було пропущено за минулу добу 1300 громадян РФ, а з моменту введення воєнного стану понад 16 000 громадян Російської Федерації, більшість з яких мають гуманітарні зв'язки в Україні", - прокоментував Олег Слободян.



Крім того, було зазначено, що основними способами переміщення росіян до України є літаки, залізниця та автомобілі. А особлива увага українських прикордонників направлена також на громадян з країн міграційного ризику.



Нагадаємо, українські прикордонники у зв'язку з введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків - громадян РФ віком від 16 до 60 років на територію України.



У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан до 26 грудня.