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За добу 38 громадян РФ не пустили до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Протягом минулої доби українські прикордонники не впустили на територію України 38 громадян Російської Федерації. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив помічник Голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

За добу 38 громадян РФ не пустили до України

"За минулу добу на в'їзд до України було відмовлено 38 громадянам Російської Федерації. Тим не менш, в Україну було пропущено за минулу добу 1300 громадян РФ, а з моменту введення воєнного стану понад 16 000 громадян Російської Федерації, більшість з яких мають гуманітарні зв'язки в Україні", - прокоментував Олег Слободян.

Крім того, було зазначено, що основними способами переміщення росіян до України є літаки, залізниця та автомобілі. А особлива увага українських прикордонників направлена також на громадян з країн міграційного ризику.

Нагадаємо, українські прикордонники у зв'язку з введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків - громадян РФ віком від 16 до 60 років на територію України.

У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан до 26 грудня.

Українські Національні Новини

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