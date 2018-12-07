За сутки 38 граждан РФ не пустили в Украину

"За прошедшие сутки на въезд в Украину было отказано 38 гражданам Российской Федерации. Тем не менее, в Украину было пропущено за минувшие сутки 1300 граждан РФ, а с момента введения военного положения более 16 000 граждан Российской Федерации, большинство из которых имеют гуманитарные связи в Украине", - прокомментировал Олег Слободян.



Кроме того, было отмечено, что основными способами перемещения россиян в Украину есть самолеты, железная дорога и автомобили. А особое внимание украинских пограничников уделяется также к гражданам из стран миграционного риска.



Напомним, украинские пограничники в связи с введение военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет на территорию Украины.



В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.