З початку доби на осередки вогнищ на складах під Ічнею скинуто 16 тонн води

"Станом на 10:30 15 жовтня 2018 року авіацією ДСНС здійснено авіаційну розвідку технічної території арсеналу, двома пожежними літаками АН-32П проведено 2 скиди води (16 тонн) у межах арсеналу", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, всього з початку робіт пожежною авіацією ДСНС здійснено 146 скидів води загальною масою 820 тонн.



Нагадаємо, станом на 14 жовтня, робочі групи вже обстежили 3529 будівель в Ічнянському районі Чернігівської області.



Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.