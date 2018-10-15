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З початку доби на осередки вогнищ на складах під Ічнею скинуто 16 тонн води

З початку доби на осередки вогнищ на складах під Ічнею скинуто 16 тонн води

Київ • УНН

 • 8413 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. З початку поточної доби на осередки вогнищ на артскладі під Ічнею літаками скинуто 16 тонн води. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

"Станом на 10:30 15 жовтня 2018 року авіацією ДСНС здійснено авіаційну розвідку технічної території арсеналу, двома пожежними літаками АН-32П проведено 2 скиди води (16 тонн) у межах арсеналу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, всього з початку робіт пожежною авіацією ДСНС здійснено 146 скидів води загальною масою 820 тонн.

Нагадаємо, станом на 14 жовтня, робочі групи вже обстежили 3529 будівель в Ічнянському районі Чернігівської області.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га. 

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.

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