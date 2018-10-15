С начала суток на очаги на складах под Ичней сброшено 16 тонн воды

"По состоянию на 10:30 15 октября 2018 года авиацией ГСЧС осуществлено авиационную разведку технической территории арсенала, двумя пожарными самолетами АН-32П проведено 2 сброса воды (16 тонн) в пределах арсенала", - говорится в сообщении.



Как отмечается, всего с начала работ пожарной авиацией ГСЧС осуществлено 146 сбрасываний воды общей массой 820 тонн.



Напомним, по состоянию на 14 октября, рабочие группы уже обследовали 3529 зданий в Ичнянском районе Черниговской области.



Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии .