З другої спроби: Микитась прийшов до суду, засідання розпочалося

Так, Микитась прийшов до зали суду, де йому мають сьогодні обрати запобіжний захід.

Зазначимо, що суд наразі продовжив засідання щодо розгляду клопотання про застосування Микитасю запобіжного заходу.

Нагадаємо, Микитась раніше сьогодні не з'явився на засідання щодо обрання йому запобіжного заходу.

У поліції заявили, що не змогли вручити Микитасю повістку в суд, адже дружина сказала, що екснардепа немає вдома. Тому засідання перенесли на більш пізній час.

Як повідомлялося, поліція та прокуратура наполягатимуть на запобіжному заході у вигляді триманні під вартою для Микитася.

Нагадаємо, експрезиденту корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю, який фігурує у справі щодо махінацій із житлом для Нацгвардії, повідомили про підозру у ще одному провадженні — щодо викрадення людини.

У відповідь в Національному антикорупційному бюро України заявили, що вручення Національною поліцією України експрезиденту корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю підозри у замовленні викрадення юриста у Києві може використовуватися як інструмент тиску на нього та задля блокування розслідувань бюро.

Як повідомлялося, Микитася відпустили під домашній арешт, адже він пішов на угоду зі слідством у справі про заволодіння майном Нацгвардії.

Нагадаємо, що експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.) КК України.